Bồ cũ C. Ronaldo lấy chồng lần hai

Siêu mẫu ngực trần Nereida Gallardo vừa làm đám cưới với Carlos Vargas - một tuyển trạch viên của Juventus.

Nereida Gallardo hạnh phúc bên chồng mới Carlos Vargas. Ảnh: Instagram.

Mới đây, Nereida Gallardo khoe trên trang cá nhân một vài bức ảnh hạnh phúc bên vị hôn phu mới Carlos Vargas trong ngày cưới. Lễ thành hôn của Nereida và Vargas được tổ chức lãng mạn vào cuối tuần trước tại nhà thờ Palma ở Mallorca, Tây Ban Nha. Chồng mới của Nereida hiện là một tuyển trạch viên, phụ trách việc săn lùng các tài năng cho Juventus.

Đây là lần thứ hai trong đời Nereida Gallardo bước lên xe hoa. Năm 2010, siêu mẫu ngực trần người Tây Ban Nha từng kết hôn với thương gia giàu có và đẹp trai Pedro Sabater. Tuy nhiên, chỉ một năm rưỡi sau, Nereida chán chồng chạy theo anh chàng cầu thủ không mấy tên tuổi Gonzalo Quinaz. Dù có với nhau một đứa con trai, Nereida và Gonzalo Quinaz sau đó vẫn đường ai nấy đi để tìm hạnh phúc mới.

Tên tuổi của Nereida Gallardo chỉ thực sự được nhiều người biết đến qua mối tình với C. Ronaldo vào đầu năm 2008 khi siêu sao người Bồ Đào Nha còn thi đấu cho MU. Sau khoảng nửa năm quấn quýt, C. Ronaldo "đá bay" Nereida không thương tiếc để chạy theo các bóng hồng khác. Nereida sau này cay đắng tiết lộ cô bị C. Ronaldo nói lời chia tay qua tin nhắn điện thoại.

Nereida Gallardo và C. Ronaldo trong thời gian hẹn hò năm 2008. Ảnh: JJ.

Lan Chinh