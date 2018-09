Bị thất sủng, Việt Thắng muốn quên bóng đá

Không được ra sân dù đã bình phục chấn thương, Việt Thắng quyết định chia tay CLB trong sự chán nản. Anh mệt mỏi và đổ bệnh sau cú sốc.

“Hiện nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi và không muốn nhắc tới bóng đá. Tôi cũng không biết nói gì bây giờ cả. Tôi muốn thư giãn một thời gian trước khi tính việc thi đấu tiếp hay giải nghệ”, tiền đạo Việt Thắng tâm sự sau khi anh và Đồng Tâm quyết định chia tay nhau cách đây chưa lâu.

Việt Thắng nhiều năm cống hiến cho Đồng Tâm. Ảnh: Kỳ Lân.

Không khó hiểu cho tâm trạng hiện nay của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Đầu mùa giải 2014, sau khi ký hợp đồng có thời hạn một năm với CLB tỉnh Long An, Việt Thắng hi vọng đây sẽ là mùa giải anh “cháy” hết mình trước khi có thể sẽ giải nghệ ở tuổi 34 để theo đuổi nghiệp HLV. Tuy nhiên do gặp phải chấn thương ở giai đoạn đầu mùa và có những khúc mắc với ban huấn luyện, anh không thể ra sân để đóng góp cho đội bóng suốt thời gian sau đó, dù anh đã bình phục sau đó và có thể thi đấu.

Những mâu thuẫn đã manh nha từ tháng 5 và kéo dài cho đến khi hai bên quyết định chia tay trước khi V-League hạ màn 4 vòng đấu. Chính điều này khiến anh buồn và hụt hẫng bởi trong anh vẫn khát khao ra sân và không muốn “ngồi không nhận tiền”. Mùa giải 2014 khép lại với Việt Thắng như một con số 0 tròn trĩnh cùng rất nhiều chuyện đau đầu với đội bóng cũ từng cưu mang lúc anh khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Từng dự tính sẽ giải nghệ để theo đuổi lớp HLV nhưng Việt Thắng mệt mỏi cho biết: “Tôi chưa tính được chuyện gì cho tương lai lúc này, sẽ tiếp tục đá bóng hay giải nghệ hoặc làm bất cứ điều gì. Bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Những chuyện vừa qua khiến tôi mệt mỏi và đổ bệnh”.

Việt Thắng là cầu thủ nhận mức lót tay thuộc hàng top làng bóng đá Việt trong mấy năm qua. Chỉ tính riêng tiền phí chuyển nhượng nhận từ CLB Ninh Bình và Bình Dương, anh đã có 17 tỷ đồng cùng hàng loạt chế độ đãi ngộ khác. Giữa mùa giải 2013, anh chuyển về thi đấu cho CLB cũ Đồng Tâm từ Bình Dương theo bản hợp đồng cho mượn. Hết mùa 2013, Đồng Tâm ký với anh hợp đồng một năm. Khi đó, Việt Thắng từng bày tỏ có thể anh sẽ giải nghệ trong màu áo “Gạch” và chuyển dần sang nghiệp huấn luyện.

Cầu thủ sinh năm 1981 từng thi đấu cho các CLB CA TP HCM, HAGL, Đồng Tâm, Ninh Bình, Bình Dương, Thanh Hóa.

Ngọc Hà