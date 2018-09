Bí mật 'ngón tay thối' của kình ngư Canada

VĐV trẻ Santo Condorelli có thói quen gây phản cảm nhưng chỉ hướng về một người trước mỗi cuộc thi đấu.

Santo Condorelli với hành động gây tranh cãi, phản cảm với fan nhưng lại là giao ước ngầm với bố của anh. Ảnh: CP.

Theo Mirror, hầu hết VĐV đều có những nghi thức có phần mê tín trước mỗi lần thi đấu, phần lớn trong số đó đều là những hành động vô hại. Santo Condorelli lại là trường hợp đặc biệt gây chú ý với hành động giơ "ngón tay thối" được hiểu là chửi thề. Tham dự Olympic Rio lần này, kình ngư 21 tuổi không hề có ý định từ bỏ thói quen gần 15 năm nay.

Tuy nhiên, Santo Condorelli giơ ngón tay giữa chỉ hướng về phía một người, đó là bố của anh. Đây được coi là một nghi thức giữa hai bố con anh, là cách ông Joseph Condorelli, bố Santo, giúp con trai lấy lại tinh thần, tập trung vào cuộc thi đấu.

"Con phải tự xây dựng lòng tự tin và khẳng định với mọi người rằng con cũng đang trong cuộc đua. Mỗi khi cảm thấy choáng ngợp trước các đối thủ, hãy giơ ngón tay giữa về phía bố và bố cũng sẽ làm tương tự như thế", ông Josep Condorelli đã dặn con trai Santo khi cậu nhóc mới 8 tuổi trước một cuộc thi đấu với những đối thủ lớn tuổi hơn. Hành động gây tranh cãi trở thành giao ước ngầm của hai bố con hơn 10 năm qua.

Kình ngư 21 tuổi sinh ra ở Nhật, lớn lên ở Mỹ nhưng khoác áo tuyển bơi Canada là quê nhà của mẹ anh. Ảnh: Reuters.

Santo Condorelli vừa hoàn thành phần thi 4 x 100m tự do tiếp sức cùng các đồng đội tuyển bơi Canada và xếp thứ 7 ở cuộc đua chung kết tại Olympic Rio. Ngày 9/8, 11/8 và 12/8 tới, chàng trai trẻ tranh tài cá nhân ở các cự ly 100m tự do, 50m tự do và 100m bơi bướm.

Hoàng Trang