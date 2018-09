Bi kịch cử nhân đá bóng Phan Anh Tuấn

Sự nghiệp đang lên với hợp đồng hai năm mới ký với Ninh Bình nhưng tiền đạo quê Hà Nam bất ngờ bị bắt tạm giam.

Trưa 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam cầu thủ Phan Anh Tuấn về tội đánh bạc tại AFC Cup. Trước đó, hai cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng cũng bị bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ án đánh bạc, ngoài 3 cầu thủ, Công an tỉnh Ninh Bình cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Đức Lợi (37 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng). Sau khi có lệnh truy nã, Đức Lợi ra đầu thú vào ngày 13/5.

Phan Anh Tuấn (trái) bất ngờ bị bắt tạm giam. Ảnh: Mai Hương.

Nhiều người bất ngờ về trường hợp của Phan Anh Tuấn khi anh là cầu thủ hiếm hoi của Ninh Bình đã tốt nghiệp Đại học. Ham mê bóng đá từ nhỏ, tiền đạo sinh năm 1989 chọn con đường học tập để tiến thân. Chàng trai quê Hà Nam miệt mài đèn sách, thi đỗ Đại học TDTT Từ Sơn - khoa bóng đá năm 2007. Vào giảng đường, Anh Tuấn lập tức anh được gọi vào đội bóng của trường. Trong thời gian học, chân sút này đã thử sức ở lò đào tạo Hoà Phát để làm quen hơn với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do bận học, Anh Tuấn không thể dành trọn thời gian để theo đuổi nghiệp bóng đá.

Không thi đấu đỉnh cao nhưng những buổi đá phủi giúp anh hoàn thiện những kỹ năng trên sân cỏ. Ra trường với tấm bằng Đại học trong tay, Anh Tuấn vẫn tham gia các giải phong trào. Thế nhưng, rất tình cờ, chàng trai họ Phan lọt vào mắt xanh của HLV Văn Sỹ.

Trong một lần đá bóng tại TP Ninh Bình, Anh Tuấn được HLV Văn Sỹ quan tâm. Ông Sỹ nhận ra đây là viên ngọc thô cần được mài sáng. Ngay trận đầu tiên của mùa giải 2013 gặp Than Quảng Ninh ở vòng 16 đội Cup quốc gia, Anh Tuấn đã tỏa sáng với một bàn thắng. Tuy nhiên, pha lập công để đời nhất của cựu sinh viên khoa bóng đá được thực hiện trong trận chung kết Cup quốc gia năm đó giúp Ninh Bình đánh bại Đà Nẵng để giành Cup.

Mùa giải 2014 mới là mùa giải Anh Tuấn bước lên đỉnh cao, khi ngay ở trận khai màn mùa giải, cầu thủ quê Hà Nam có cú đúp vào lưới Đồng Nai, giúp Ninh Bình có một điểm sau trận hoà 2-2. Sự nghiệp đang lên nhưng Anh Tuấn bất ngờ gặp hạn lớn khi có liên quan đế vụ bán độ tại AFC Cup.

Anh Phương