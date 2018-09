Bị cắt hợp đồng, Huy Hoàng sắp giải nghệ

Trung vệ kỳ cựu vừa bị đội bóng hạng Nhất Cần Thơ thanh lý hợp đồng sớm trước thời hạn.

Giữa mùa giải 2013, Huy Hoàng chia tay đội bóng xứ Nghệ tới khoác áo Cần Thơ. Quyết định xuống chơi ở giải hạng Nhất của trung vệ Nghệ An được xem là hợp lý bởi anh không còn giữ được phong độ khi đã 33 tuổi. Một lý do khác khiến cựu trung vệ tuyển Việt Nam phải ra đi chính là hình ảnh của anh trở nên xấu xí sau sự cố “lái xe trong tình trạng say rượu” tại Thanh Hóa năm 2012.

Huy Hoàng thi đấu không thành công ở mùa giải năm nay. Ảnh: KL.

Huy Hoàng luống tuổi nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh có thừa. HLV Vương Tiến Dũng đặt kỳ vọng cựu trung vệ tuyển Việt Nam sẽ là trung tâm của kế hoạch đưa Cần Thơ lên chơi V-League.

An phận với đội bóng hạng Nhất, những tưởng Huy Hoàng sẽ có những năm tháng cuối sự nghiệp đẹp đẽ nhưng anh đã bị “đứt gánh giữa đường”. Ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lãnh đạo đội bóng Cần Thơ bất ngờ thanh lý hợp đồng sớm trước thời hạn với Huy Hoàng.

HLV Vương Tiến Dũng cho biết năm ngoái Huy Hoàng đã chơi rất tốt, đảm bảo được thể lực trong cả 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, phong độ của cầu thủ này giảm sút tệ hại mùa này khiến lãnh đạo đội bóng buộc phải đưa ra quyết định. “Với con mắt chuyên môn, tôi cho rằng Huy Hoàng vẫn đủ sức chơi thêm 1-2 năm nữa. Tuy nhiên, thời gian qua đúng là cầu thủ này không thể hiện sự cố gắng trong tập luyện nên đánh mất phong độ. Là người đưa Huy Hoàng về đội bóng, tôi buồn khi cậu ấy bị thanh lý hợp đồng trong hoàn cảnh như vậy”, ông Dũng nói.

Ngoàn lý do chuyên môn, ông Dũng cũng cho rằng đây là thời điểm Cần Thơ đang cần có sự tập trung cao nhất về tư tưởng, bởi cơ hội thăng hạng đang dần tuột khỏi tầm tay. Sau 8 vòng đấu, Cần Thơ chỉ giành được 8 điểm và hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Huy Hoàng từng để lại nhiều vết gợn về chuyện hậu trường. Nhiều người cho rằng lãnh đạo đội bóng mạnh tay vì lo ngại trung vệ này gây ảnh hưởng xấu về đời sống sinh hoạt của đội.

Ông Dũng cho biết sau khi bị thanh lý hợp đồng, Huy Hoàng đã thu dọn hành lý để về TP Vinh. Theo HLV họ Vương, học trò cũ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đội bóng mới, bởi ngoài tuổi tác, Huy Hoàng cũng đánh mất phong độ.

Sau khi Văn Quyến tuyên bố giải nghệ, rất có thể đến lượt đàn anh Huy Hoàng cũng phải nói lời chia tay với sự nghiệp quần đùi áo số. Dù còn nhiều tiếc nuối với bóng đá đỉnh cao, cựu trung vệ tuyển Việt Nam dường như không còn lựa chọn nào khác.

Anh Phương