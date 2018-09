Bị cấm lái ôtô, Pique phóng xe đạp điện tới sân tập cùng Barca

Trung vệ người Tây Ban Nha được một hãng xe đạp điện 'thửa' riêng cho một chiếc có tốc độ không kém gì xe máy.

Pique phóng xe đạp điện tới sân tập cùng Barca Pique lái xe đạp điện tới sân tập của Barca

Pique đang phải đối mặt với một án phạt tù 6 tháng sau khi bị cảnh sát dừng xe hôm thứ sáu tuần trước vì lái xe mà không có bằng hợp lệ.

Tại Tây Ban Nha, mỗi lái xe được cấp 12 điểm trên bằng lái. Số điểm này sẽ bị trừ dần khi lái xe vi phạm luật giao thông. Khi số điểm bằng 0, lái xe không được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho tới khi hoàn thành một khóa đào tạo 24 tiếng và vượt qua bài thi sát hạch.

Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện bằng lái của Pique đang có số điểm bằng 0. Vì vậy việc anh lái xe là phạm luật. Trong thời gian chờ đợi phán quyết của cơ quan chức năng, Pique phải dùng xe đạp điện để đi tập cùng Barca.

Pique không lo bị muộn giờ tập vì chiếc xe đạp điện của anh có vận tốc tối đa lên tới hơn 72km/h.

Hôm 3/9, nhiều người trông thấy trung vệ người Tây Ban Nha "phóng như bay" trên đường tới sân tập. Theo AS, chiếc xe này do hãng Greyp Bike tặng riêng cho Pique cùng hai ngôi sao khác là Messi và Fabregas. Mẫu xe G12H có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 72km/h, không kém gì so với một chiếc xe máy thông thường.