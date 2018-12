Bên trong máy bay riêng của Messi

Giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết, Messi vừa bỏ ra 12 triệu bảng để mua máy bay riêng. Tuy nhiên, tờ The Sun lại đưa tin, chiếc máy bay do một công ty Argentina sản xuất, trang trí cho gia đình Messi thuê để đi lại. Đổi lại, họ cũng mượn hình ảnh và tên tuổi của Messi để thu hút khách hàng, những người hâm mộ M10 và muốn có trải nghiệm du lịch trên chiếc máy bay mà thần tượng dùng để di chuyển. Máy bay dễ nhận ra với 10, số áo của Messi được in ở phần đuôi.