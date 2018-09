Becks và đồng đội cũ ở MU đóng phim

Cựu thủ quân tuyển Anh cùng các đồng đội trong thế hệ vàng ở MU là những nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu.

Bộ phim được mang tên "The Class of 92" - kể vể hành trình của những chàng trai trẻ, từ những người không ai biết đến trở thành những huyền thoại mang về vinh quang cho Man United. Thước phim ngắn sẽ có sự tham gia của Becks, Giggs, Scholes, Nicky Butt và hai anh em Neville, Gary và Phil. Đây là những người bạn thân thiết đã cùng nhau tạo nên sự nghiệp vẻ vang tại MU trong những năm 1990. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson, họ cùng nhau giành 6 chức vô địch Premier League và 1 Champions League.

Becks cùng các đồng đội cũ chụp ảnh poster quảng cáo cho bộ phim. Ảnh: Mirror.

Alan Hansen - BLV của chương trình "Match of the Day" trên BBC từng có phát ngôn nổi tiếng vào năm 1996: “Bạn không thể giành chiến thắng bất cứ thứ gì với những đứa trẻ". Tuy nhiên sau này, Hansen phải thừa nhận mình sai khi chứng kiến thành công của “thế hệ vàng” MU.

Becks tâm sự quãng thời gian bên những người bạn như Giggs, Scholes, Butt hay anh em nhà Neville là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong sự nghiệp của anh. "Chúng tôi là những đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng tôi sống với nhau như một gia đình, cùng khát khao chơi bóng và muốn thành công. Cuối cùng chúng tôi đã đạt được ước mơ của mình. Tôi rất vui và thích thú khi tham gia bộ phim này. Tôi được gặp lại những người bạn xưa để cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ", Beks thổ lộ.

Sir Alex cùng 'hế hệ vàng' MU từng gặt hái được rất nhiều thành công. Ảnh: Mirror.

Ryan Giggs, cầu thủ duy nhất còn thi đấu trong “thế hệ vàng” MU, cho biết anh không hề có một chút do dự nào khi nhận lời tham gia bộ phim. “Khi tôi được mời tham gia bộ phim này, tôi đã nhận lời ngay. Đây là cơ hội để không chỉ tôi mà còn cả các bạn của tôi ôn lại tất cả những sự kiện trong quá khứ. Hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về từng người trong chúng tôi qua bộ phim này. Tới giờ chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết của nhau”, Giggs chia sẻ.

Becks và đồng đội cũ tới giờ vẫn rất thân thiết. Ảnh: Mirror.

Bộ phim "The Class of 92" do đạo diễn Ben và Gabe Turner chỉ đạo sản xuất sẽ ra rạp vào ngày 2/12 và DVD được phát hành một ngày sau đó.

Lan Chinh