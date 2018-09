Becks và con trai cả có hình xăm đôi

Cựu danh thủ điển trai và cậu nhóc Brooklyn cùng xăm chữ 'seven' (số 7) nhưng ở hai vị trí khác nhau.

Becks lộ hình xăm mới trong buổi họp báo tại Tokyo, Nhật Bản, hôm 4/10. Ảnh: Sun.

Hôm 4/10, Becks xuất hiện bảnh bao tại một cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản. Khi phát biểu, ông bố 42 tuổi để lộ hình xăm mới, chữ "seven", trên ngón chỏ bên bàn tay trái. Nhiều fan của nhà Becks phát hiện ra rằng, cậu cả Brooklyn cũng xăm chữ "seven" nhưng ở cổ tay trái. Chàng trai 18 tuổi đang học nhiếp ảnh ở New York, Mỹ, xa gia đình nên không ít người cho rằng Becks xăm chữ giống con trai để thể hiện sự kết nối bố con.

Seven là số 7, số áo gắn với tên tuổi của anh thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, đồng thời cũng là tên đệm của công chúa cưng Harper. The Sun ước tính, Becks có tổng cộng 50 hình xăm trên cơ thể và thời gian gần đây xăm nhiều hơn.

Cậu cả Brooklyn cũng xăm chữ 'seven' trên cổ tay giống bố. Ảnh: Sun.

Trước khi sang Nhật Bản, cựu tiền vệ MU hội ngộ hai đồng đội cũ và cũng là bạn thân Gary Neville và Nicky Butt trong buổi giới thiệu quán bar Mahiki ở Manchester cuối tuần qua. Ông bố điển trai cũng gặp lại thầy cũ Alex Ferguson khi tới cổ vũ Quỷ đỏ trong trận thắng 4-0 trước Crystal Palace.

Khi chồng đi công tác châu Á, Vic cũng bận rộn với kế hoạch quảng bá bộ đồ trang điểm hợp tác với Estee Lauder tại Dublin, CH Ireland. Bà mẹ 4 con gây chú ý với bộ đầm đỏ khoét lưng cùng vẻ mặt thân thiện, tươi tắn.

Becks và Gary Neville cùng đi chơi tối cuối tuần qua. Ảnh: Sun.