Becks nhận nhiều chỉ trích khi thoát án phạt lái xe quá tốc độ

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng, cho rằng Becks là 'hình mẫu xấu' khi tránh được án phạt cấm lái xe nhờ luật sư riêng.

Becks vẫn có thể tham gia giao thông bình thường vì được xử trắng án sau cáo buộc lái xe quá tốc độ. Ảnh: GC.

Becks bị cáo buộc lái chiếc Bentley với tốc độ 95km/h trên đường A40 chỉ cho phép chạy tối đa 64km/h ở London hôm 23/1. Cựu thủ quân tuyển Anh có thể bị tước bằng lái nếu bị kết tội. Tuy nhiên, Becks khẳng định mình vô tội và nhờ luật sư can thiệp.

Hôm 27/9, ông Nick Freeman - luật sư riêng của Becks - giúp anh trắng án trước tòa. Theo luật sư Freeman, thông báo vi phạm được gửi tới công ty Bentley Motors Ltd - đơn vị đăng ký chiếc xe hôm 7/2. Theo luật, thông báo vi phạm chỉ có hiệu lực trong vòng 14 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra. Hạn chót để công ty Bentley Motors Ltd nhận thông báo về cáo buộc đối với Becks là hôm 6/2. Thông báo vi phạm này vì thế không hợp lệ do đến muộn một ngày.

Sau phiên tòa, Becks phải nhận rất nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội. "Thật thất vọng khi biết một hình mẫu như David Beckham lại chối bỏ trách nhiệm nhờ lách luật. Với tốc độ lái xe như vậy, anh ta quả thật quá may mắn khi không gây ra tai nạn nào", Joshua Harris - một thành viên của nhóm an toàn giao thông Brake nói.

"Khi bạn có nhiều tiền, bạn có thể lái xe khác những người bình thường. Tòa án dường như không coi hành vi lái xe vượt tốc độ là nguy hiểm thì phải", một người khác chế giễu phán quyết của tòa án về cáo buộc đối với Becks.

"Beckham là một hình mẫu tồi. Nếu anh ta va phải một đứa trẻ với tốc độ như vậy, chắc chắn là chết người rồi", một vị phụ huynh viết trên Facebook.