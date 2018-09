Becks muốn cưới Vic ngay từ cái nhìn đầu tiên

Hôm nay 4/7 là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của cặp đôi có sức hút nhất làng thể thao.

Trúng 'sét đánh' từ lần đầu gặp mặt, Becks và Vic trở thành một trong những cặp đôi gắn bó và đáng ngưỡng mộ nhất làng bóng đá suốt 15 năm qua. Ảnh: Hello.

Hai người gặp nhau lần đầu tại một trận đấu bóng đá từ thiện đầu năm 1997 tại London. Dù nói rằng không biết Becks là ai vì không quan tâm tới trái bóng tròn nhưng Vic cũng thừa nhận cô cảm mến chàng trai kém mình một tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đó, tiền vệ điển trai một thủa đã bị nàng Posh Spice "hớp hồn" từ khi xem video ca nhạc Say you'll be there của nhóm Spice Girls trước khi gặp mặt. Becks khẳng định với bạn thân và cũng là đồng đội Gary Neville: "Cô gái đó sẽ là người tớ lấy làm vợ" khi nhìn thấy Vic trong bộ đồ catsuit màu đen. Và Becks đã không nói đùa.

Một người đang ở trên đỉnh cao danh vọng, một người cũng đang trên con đường thành công, cả hai ý thức được rằng nếu hẹn hò công khai sẽ rất gây chú ý nên cố gắng tránh xa báo chí, giữ mọi chuyện trong bí mật. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người là trên chiếc MG của Vic. Sau khi dạo vài vòng trên đường M25 rồi tới một nhà hàng Trung Quốc, hai người trao nhau nụ hôn đầu trong một bãi đỗ xe ở công viên phía đông London.

"Tôi biết mình muốn cưới cô ấy, có con và ở bên nhau trọn đời. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, tôi đã nói thế với Victoria", cựu danh thủ 39 tuổi chia sẻ. Ông bố bốn con cũng nhớ lại kỷ niệm vui trong những buổi đi chơi đầu tiên anh mang theo chiếc quần short vừa ngắn, vừa bó để gây ấn tượng với người yêu. "Anh ấy cá tính hơn mọi người nghĩ nhiều, rất sâu sắc, thông tuệ. Anh ấy luôn biết cách chọn trang phục phù hợp, đó là một phần sự hấp dẫn tự nhiên. Chúng tôi cùng nuôi cún cưng giống nhau, sử dụng đồng hồ và trang phục đôi. Tôi biết điều đó thật kỳ cục nhưng chúng làm tôi cười vui vẻ", Vic thổ lộ cảm xúc trong những ngày đầu bên nhau.

Đôi trai tài gái sắc không giấu được chuyện tình cảm lâu, đến khi bị phát hiện đang tìm hiểu nhau, họ quyết định kết hôn. Tháng 1/1998, cặp đôi thông báo đính hôn khi mới yêu nhau chưa đầy một năm. Sau khi hỏi ý kiến bố mẹ Vic, Becks cầu hôn Posh Spice tại Hội trường Rookery, Cheshire cùng với một viên đá vì chiếc nhẫn trong mơ mà nàng mong đợi đang trong quá trình làm. "Chúng tôi cứ như những đứa trẻ vậy, vô cùng phấn khích", nhà thiết kế 40 tuổi nhớ lại ngày chồng ngỏ lời hỏi cưới.

Các fan từng phát sốt với đám cưới kiểu hoàng gia lung linh của Becks - Vic năm 1999 khi cặp đôi phá cách với lễ phục màu tím ngoài bộ đồ trắng truyền thống. Ảnh: FP.

Tháng 3/1999, trái ngọt đầu tiên của cuộc tình mộng mơ - bé Brooklyn - chào đời tại một bệnh viện tư ở London. Chỉ bốn tháng sau, đám cưới theo phong cách hoàng gia xa xỉ, long trọng của hai người được tổ chức tại lâu đài Luttellstown gần Dublin (Ireland). Cuối năm 2002, cặp đôi hạnh phúc đón cậu con trai thứ hai - Romeo.

Giống như nhiều cuộc hôn nhân khác, gia đình Becks - Vic không phải lúc nào cũng êm đềm, hạnh phúc. Năm 2004, tổ ấm của cựu tiền vệ điển trai gặp sóng gió dữ dội khi anh bị tố ngoại tình với cô thư ký riêng Rebecca Loos và có quan hệ với một gái gọi Mỹ. Giới truyền thông Anh còn nhận định, scandal tình ái của Becks là câu chuyện được quan tâm nhất kể từ sau khi Công nương Diana qua đời. Dù không có bằng chứng xác thực, Becks cũng một mực phủ nhận nhưng vụ việc cũng là thử thách không nhỏ với vợ chồng anh lúc ấy.

"Tôi sẽ không nói dối đâu, đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn cho cả gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy cái gì cũng có cái giá của nó. Chúng tôi vẫn yêu nhau, thậm chí còn gắn bó hơn lúc nào hết", cựu thành viên Spice Girls tâm sự về bê bối ngoại tình của chồng 10 năm trước. Thời gian ngắn sau đó, Vic sinh cậu nhóc thứ ba, Cruz, tại Tây Ban Nha. Chuyện tình ái ồn ào nhanh chóng lui vào dĩ vãng và hình ảnh cả nhà Becks sánh đôi tiếp tục được ngưỡng mộ. Hạnh phúc của cặp đôi thực sự hoàn hảo khi Vic sinh cô nhóc Harper năm 2011, thỏa nguyện khao khát có con gái bấy lâu của cả hai.

Không cần tới những hành động âu yếm, ôm hôn nơi công cộng, Becks và Vic thể hiện tình yêu và sự gắn bó một cách tinh tế thông qua trang phục, phát ngôn. Trước báo giới, cặp đôi vàng không tiếc lời ca ngợi "nửa kia". Becks từng nói: "Tôi yêu Victoria vì bản thân cô ấy chứ không vì bất kỳ điều gì. Dù cô ấy có là một nhân viên làm việc trong siêu thị Tesco đi chăng nữa, tình cảm của tôi vẫn không thay đổi. Mọi người thích nói gì thì nói nhưng tôi và Victoria sẽ ở bên nhau trọn đời". Trên tạp chí Vogue mới đây, nhà thiết kế 40 tuổi khẳng định nếu không có Becks, cô sẽ không đạt được thành công như ngày hôm nay.

Vợ chồng Becks kỷ niệm 15 năm ngày cưới với sự viên mãn cả về gia đình và sự nghiệp. Ảnh: NY.

Khi Becks đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Vic vui vẻ với nhiệm vụ chăm sóc các con, theo anh đi khắp nơi trên thế giới. Bù lại, khi cựu ca sĩ 40 tuổi bắt đầu thành danh với con đường thiết kế thời trang, danh thủ một thời sẵn sàng giã từ sân cỏ, đảm nhiệm việc trông nom bốn đứa trẻ để bà xã thỏa sức với niềm đam mê mới.

"Cuối cùng, điều mà mọi người nhận thấy rõ nhất và khâm phục nhất về mối quan hệ của David và Victoria chính là sự tận tụy, hy sinh cho nhau, ngưỡng mộ nhau với tư cách là người bạn đời, là người tri kỷ. Vượt qua scandal, những lần chuyển đổi nghề nghiệp, định cư ở các thành phố khác nhau, có 4 đứa con và vô số thăng trầm trong cuộc sống, họ vẫn luôn bên nhau, là cặp Posh và Becks mà chúng ta biết và yêu mến ngày nay", tờ Female ca ngợi vợ chồng Becks nhân dịp 15 năm ngày cưới của cặp đôi.

Hoàng Trang