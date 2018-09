Becks không cho vợ cắt tóc con gái cưng

Cựu danh thủ Anh muốn cô nhóc Harper nuôi tóc dài, nuông chiều công chúa nhỏ hết mực trong khi nghiêm khắc với ba cậu nhóc.

Cô nhóc Harper với hình ảnh mái tóc dài dịu dàng, nữ tính trong vòng tay bố. Ảnh: Hello.

Thời trẻ, Becks vẫn được biết đến với một loạt kiểu tóc khác nhau nhưng ông bố 40 tuổi này lại chỉ thích con gái "rượu" để tóc dài. Cựu sao Anh đùa rằng, anh thậm chí cấm bà xã cắt đi mái tóc mềm mại, suôn mượt của bé Harper.

"Khoảng một năm trước, vợ tôi gợi ý rằng có lẽ nên cắt tóc cho Harper. Lúc đó tôi phản ứng ngay: 'Không, chúng ta cần nuôi tóc dài cho con, đừng động vào nhé'. Kể từ khi con bé chào đời, chúng tôi chưa cắt lần nào. Đó là lý do vì sao tóc con bé dài gần đến gối rồi", Becks cười tươi chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Yahoo! Style.

Trong chương trình Entertainment Tonight vài ngày trước, cựu danh thủ điển trai cũng thừa nhận rất cưng chiều con gái nhỏ trong khi nghiêm khắc hơn với ba cậu con trai. Việc chồng chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của Harper khiến Vic không vừa lòng.

Becks thổ lộ: "Tôi không có tý uy quyền nào với con bé, không thể rắn với con trong bất kỳ việc gì. Tôi yêu các con như nhau nhưng thực sự là nghiêm khắc với ba cậu nhóc hơn là với Harper, dĩ nhiên điều này khiến tôi gặp rắc rối với bà xã".

Khoảnh khắc Becks bên công chúa nhỏ Harper luôn 'đốn tim' các fan. Ảnh: Flynet.

Ngay từ khi Harper chào đời, Becks không ngại ngần thổ lộ rằng việc có một cô con gái sau khi có ba cậu nhóc mang đến cho anh những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời. Quý ông mẫu mực thường xuyên là người bế Harper đi chơi, nâng niu, yêu chiều hết mực. Giống như những ông bố có con gái khác, Becks vui vẻ để cô nhóc 4 tuổi biến mình thành búp bê, buộc tóc, làm đẹp hay sẵn sàng dán hình nhân vật hoạt hình yêu thích của con lên người. Và khi có ai động đến con gái cưng, anh sẵn sàng "bật" lại ngay. Cựu danh thủ Anh từng vô cùng bức xúc phản bác lại khi có ý kiến chỉ trích vợ chồng anh vẫn để Harper ngậm ti giả.

Hai vợ chồng Becks thời gian này dính tin đồn lục đục và cả hai người cũng có ít thời gian bên nhau. Ngay cả khi cùng ở Mỹ, cặp đôi quyền lực cũng không thể ở bên nhau. Hôm qua, khi Vic trở về Anh sau chuyến công tác ở New York, Mỹ, cựu tiền vệ MU lại lên đường sang Dubai dự lễ khai trương một cửa hàng của nhãn hiệu Adidas. Trên Instagram, Becks khéo léo trấn an fan chuyện gia đình bằng chia sẻ: "Chuyến đi dài từ London sang New York, Miami rồi New York, trở về London, tới Dubai và lại về London. Háo hức trở về nhà để gặp bà xã xinh đẹp và lũ trẻ tuyệt vời".

Khi Vic tạm biệt New York để trở về London cũng là lúc Becks sang Dubai lo công việc riêng. Ảnh: Instagram, AFP.

Hoàng Trang