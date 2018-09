Becks khen Vic là người mẹ tuyệt vời

Hôm nay 6/3 là Ngày của mẹ tại Anh. Vợ chồng Becks là hai ngôi sao tiên phong gửi những lời tri ân tới những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình. Hơn hai giờ trước, cựu danh thủ điển trai dành những lời có cánh cho bà xã Vic trên trang cá nhân đi kèm bức ảnh đáng yêu của cả 4 nhóc. ''17 năm trước, tổ ấm của tôi bắt đầu có các thành viên nhí và những đứa trẻ này có người mẹ tuyệt vời nhất thế gian mà chúng yêu rất nhiều. Và tôi cũng yêu cô ấy bởi nhiều lý do nhưng lý do chính là bởi cô ấy đã cho tôi những đứa trẻ hoàn hảo này', Becks viết. Chỉ sau ít giờ, bức ảnh và lời tri ân ngọt ngào với vợ của tiền vệ hào hoa một thời thu hút gần 400.000 'like' cùng nhiều lời khen ngợi sự đáng yêu của 4 nhóc Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Không ít fan bày tỏ sự ghen tị, ngưỡng mộ trước tình cảm của Becks dành cho Vic.