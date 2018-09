Becks giúp con trai 'cưa đổ' bạn gái

Cựu danh thủ điển trai đóng vai thần tình yêu, góp công lớn trong màn tái hợp mỹ mãn của hot boy Brooklyn và người yêu Chloe Moretz.

Brooklyn bảnh bao, chững chạc bên cô bạn Chloe Moretz hôm đầu tuần. Ảnh: Sun.

Hình ảnh cậu cả nhà Becks và nữ diễn viên trẻ đang lên của Hollywood tay trong tay tình cảm trên thảm đỏ một buổi công chiếu phim hôm đầu tuần trở thành tâm điểm chú ý mấy ngày nay. Theo Hollywood Life, câu chuyện tình đầy lãng mạn của cặp đôi tuổi teen có sự trợ giúp rất lớn từ phía bố Brooklyn, cựu danh thủ David Beckham.

Theo đó, hot boy 17 tuổi mê đắm cô bạn gái hơn hai tuổi từ 2014 nhưng thời điểm đó cô nàng chỉ xem Brooklyn là một người bạn, khước từ tình cảm của chàng trai mới lớn. Trong lúc con trai chênh vênh, bối rối vì thất tình, Becks đã "mách nước" và Brooklyn đã nghe theo, từng bước chinh phục lại trái tim kiêu kỳ của Chloe Moretz.

"Brooklyn yêu Chloe lắm, cậu nhóc chỉ biết tới mình con bé thôi. Tuy nhiên thỉnh thoảng Chloe có cảm giác rằng chàng trai trẻ quá căng thẳng, có lúc quá trẻ con so với mình. Khi Chloe nói với Brooklyn rằng muốn tạm xa nhau, cậu ta không chấp nhận vẫn bám đuổi nhưng bố Brooklyn đã ra tay can thiệp, giúp con trai vượt qua chuyện tình cảm. Khi Brooklyn nài nỉ xin Chloe một cơ hội nữa, David đã nói với con rằng hãy để cô bạn có thời gian suy nghĩ. Và anh ấy đã đúng, khi yêu một ai đó, hãy cho họ tự do. Cuối cùng cô bé trở lại trong vòng tay của chàng trai si tình. Tình yêu tuổi trẻ luôn nồng nhiệt", nguồn tin trên Hollywood Life trích dẫn tiết lộ của một người thân trong gia đình Becks.

Cặp đôi tuổi teen tay trong tay đi giày đôi dạo phố tại Beverly Hills hôm 17/5. Ảnh: Hollywood Life.

Thông tin mới hé lộ khiến các fan thêm cảm phục và ngưỡng mộ tiền vệ điển trai một thời của MU. "Đúng là một ông bố tuyệt vời. Anh ấy đưa ra những lời khuyên sâu sắc cho con và nó có giá trị lâu dài. Ai mà không muốn nghe lời khuyên chuyện tình cảm từ David chứ?. Anh ấy đúng là ông vua lãng mạn, dĩ nhiên là có lợi cho Brooklyn rồi. Phải có lý do để hôn nhân của anh tồn tại suốt 17 năm nay chứ", Hollywood Life bình luận.

