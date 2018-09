Becks dừng xe giúp một cụ già bị ngã

Cựu danh thủ Anh đưa cho bà cụ chai nước và chờ tới khi xe cứu thương tới mới lên xe đi tiếp.

Becks hỏi thăm tình hình bà cụ bị ngã rồi dừng xe xuống trợ giúp. Ảnh: DM.

Theo Mirror, khi đang lái xe qua khu Kensington, London hôm 20/1, Becks nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi bị ngã đập đầu xuống đất lúc băng qua đường. Ông bố 4 con liền dừng xe và chạy tới giúp. Hành động tốt bụng của danh thủ một thời được các fan ca ngợi hết lời.

"Khoảng 16h45, đội cứu hỏa được gọi tới giúp một cụ bà trượt ngã trên đường. David Beckham đỗ xe ở gần đó và đã đưa cho bà một chai nước. Anh ấy giúp đỡ người bị thương, khi xe cứu thương tới mới rời đi", người phát ngôn của đội cứu hỏa London cho biết.

Một phụ nữ khác, người cũng dừng lại giúp đỡ cụ bà bị thương, viết tweet: "Tôi vừa giúp đỡ một bà cụ bị ngã trong bữa trưa, hãy đoán xem ai cũng tới trợ giúp chúng tôi nào. David Beckham đấy, đúng là một quý ông".

Ngoài những hoạt động gây quỹ từ thiện lớn và có sức ảnh hưởng, cựu sao 41 tuổi vẫn thường xuyên ghi điểm bằng những hành động nhỏ giúp đỡ mọi người trên phố hay thân thiện chào hỏi các fan. Becks đã rất vui và tự hào khi cậu con trai út Cruz phát hành single đầu tay If Everyday was Christmas để kiếm tiền ủng hộ các bạn nhỏ kém may mắn.