Becks 'đốn tim' fan với hình ảnh ăn chung sợi mỳ với con gái cưng

Cựu danh thủ Anh và cô nhóc Harper tái hiện hình ảnh nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình 'Cô tiểu thư và gã lang thang'.

Khoảnh khắc đáng yêu, ngọt ngào của Becks và con gái cưng. Ảnh: Instagram.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Becks và con gái khiến các fan "tan chảy" được Vic chia sẻ trên trang cá nhân hôm 4/1. "Ông bố tuyệt nhất thế gian. Cả nhà yêu anh rất nhiều", cựu ca sĩ nhạc pop viết chú thích. Trong ảnh, Becks cởi trần lộ hình xăm khắp người ăn chung sợi mỳ với Harper khiến các fan liên tưởng tới hình ảnh kinh điển hai chú cún chia sẻ sợi mỳ spagetti trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Cô tiểu thư và gã lang thang (The Lady and The Tramp).

Bức ảnh nhanh chóng nhận được hơn 600.000 lượt "like" và hàng nghìn bình luận xuýt xoa khen ngợi. "Vô cùng ngưỡng mộ một người bố như anh, Beckham", một fan chia sẻ. Một ngày trước đó, Becks cũng đăng ảnh selfie với bé Harper trong bữa tiệc đón năm mới.

Hình ảnh kinh điển trong phim hoạt hình 'Cô tiểu thư và gã lang thang'. Ảnh: Moviedisney.

Ngày đầu năm mới, vợ chồng Becks đã gây tranh cãi khi Vic chia sẻ video chồng để con gái cưng lái xe điện trong sân golf. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi bất cẩn. "Hãy gỡ xuống trước khi các nhân viên xã hội tới mang con của bạn đi vì lỗi gây nguy hiểm và thiếu cẩn trọng với con ở Mỹ", một tài khoản bình luận có vẻ bức xúc. Người khác nhẹ nhàng hơn khi viết: "Không phải là việc khôn ngoan đâu hai bạn".

Gia đình Becks sang Miami, Mỹ từ cuối tháng 12/2017, tận hưởng kỳ nghỉ đón năm mới ở miền đất nắng ấm, trốn mùa đông lạnh lẽo của nước Anh. Trên trang cá nhân những ngày đầu năm mới, cựu tiền vệ Real thường xuyên khoe ảnh các con và khẳng định anh đang có khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình.

