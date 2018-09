Becks 'chơi xỏ' con trai thứ hai

Biết rõ Romeo là fan của Arsenal, cựu sao Anh vẫn yêu cầu con hát ca khúc truyền thống của Spurs, đội bóng đối địch của Pháo thủ.

Becks ra điều kiện 'khó nhằn' cho Romeo dù biết rõ con yêu Arsenal. Ảnh: Mirror.

Bộ phim tài liệu 'For the Love of the Game' của đài BBC về hành trình 7 trận đấu ở 7 lục địa của Becks hồi tháng 11/2015 vừa được phát sóng. Ông bố hào hoa cũng kể lại một câu chuyện vui bên lề chuyến đi khó quên, liên quan tới cậu nhóc thứ hai Romeo.

Trên chuyến đi từ châu Nam Cực tới Miami, cựu tiền vệ MU bất ngờ nhận được cuộc gọi của cậu con trai 13 tuổi khi đã quá giờ ngủ của con. Becks hài hước yêu cầu Romeo thực hiện một việc nếu không sẽ mách với Vic. "Là một fan của Arsenal, nếu con hát bài hát truyền thống của Tottenham, bố sẽ không nói với mẹ việc này ".

Không rõ Romeo có thực hiện đề nghị của bố hay không nhưng đây không phải là lần đầu cựu danh thủ hào hoa "chơi xỏ" con. Tiền vệ một thời từng khiến cậu cả Brooklyn xấu hổ khi tiết lộ đã bí mật bám theo con trong lần hẹn hò của cậu nhóc hay đăng ảnh ngố của hot boy 16 tuổi. Brooklyn cũng trả đũa bố với bức ảnh Becks ngủ say và bị các con để đầy kẹo lên mặt, lên người.

Một tuần qua, đôi vợ chồng thời trang và quyền lực khiến không ít fan phát sốt với hai tấm ảnh khóa môi ngọt ngào giữa khung cảnh lãng mạn, ngầm khẳng định hôn nhân bền vững không như những lời đồn đại gần đây.

Hoàng Trang