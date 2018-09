Becks chính hiệu tới, 'Becks Việt Nam' làm gì

Cựu danh thủ Anh vẫn không để tên tuổi chìm vào quên lãng trong khi CV9 cũng nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cựu tiền vệ nổi tiếng đặt chân tới Việt Nam sau 10 năm. Becks là một thương hiệu lớn của thế giới bóng đá. Ở Việt Nam, cũng có cầu thủ được so sánh với Becks là Công Vinh - CV9. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên được so sánh như cặp đôi người Anh. Khi Becks tới Việt Nam, người được so sánh với anh đang làm gì.

Công Vinh và Becks đều có sự kết hợp hoàn hảo với giới showbiz. Ảnh: Giang Huy.

Lúc này, “Becks Việt Nam” đang nỗ lực để khẳng định vị trí ở CLB mới Bình Dương và cố gắng nổ súng đều đặn trên đội tuyển quốc gia. Là thương vụ chuyển nhượng bom tấn trong mùa nhưng người hâm mộ lại thấy anh ngồi cắn móng tay trên ghế dự bị tại Bình Dương ở hai trận đấu mang nặng tính biểu diễn, giao lưu. Ở Việt Nam, HLV Thụy Hải đánh giá CV9 “không bằng tiền đạo Anh Đức”. Và đó là lý do ông để anh ngồi dự bị, nếu lãnh đạo ép thì “tôi xin nghỉ”.

Trên đội tuyển, tiền đạo xứ Nghệ đang khẳng định vị trí đầu tầu của mình bên cạnh các đồng đội khác. Trên hàng công, ngoài Anh Đức, CV9 còn cạnh tranh tiền đạo Hải Anh của CLB Đồng Nai. Trong những trận đấu vừa qua của đội tuyển dưới thời HLV Miura, chính Hải Anh chứ không phải Công Vinh là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất. Hải Anh ghi 7 bàn còn CV9 có 6 bàn, Anh Đức ghi hai bàn còn Văn Quyết và Minh Tuấn cùng có ba bàn.

Becks miệt mài kiếm tiền khi đã qua tuổi “hưu” của cầu thủ. “Becks Việt Nam” còn thi đấu và là thương hiệu kiếm tiền số một trong giới cầu thủ trong nước hiện nay. Chính vì chuyên môn và thương hiệu của CV9, lãnh đạo CLB Bình Dương mới quyết định ký với tiền đạo sinh năm 1985 bản hợp đồng 8 tỷ đồng trong ba năm.

Công Vinh và Becks có điểm giống nhau, khi cả hai cùng xuất thân từ tầng lớp lao động, nỗ lực không ngừng để vươn lên khẳng định bản thân. Cả hai đều có sự kết hợp hoàn hảo với giới showbiz để cùng cộng hưởng và tạo nên giá trị thương hiệu lớn hơn. Ở Anh và toàn thế giới, Becks - Vic trở thành biểu tượng của thành đạt, thu nhập cao, hạnh phúc. Tại Việt Nam, Công Vinh - Thủy Tiên đang hướng tới hình mẫu này.

Cựu tiền vệ tài hoa là cỗ máy kiếm tiền của làng bóng đá thế giới, còn CV9 là cỗ máy tại Việt Nam. Becks bận rộn với các dự án kinh doanh riêng trong khi Công Vinh vẫn thi đấu và mới có bản hợp đồng trị giá 8 tỷ đồng với Bình Dương. Trong 6 năm, trải qua ba CLB từ Hà Nội T&T, CLB Hà Nội, Bình Dương, CV9 đút túi khoảng 30 tỷ đồng tiền chuyển nhượng. Sô tiền có thể quá “bèo” với Becks nhưng ở Việt Nam, Công Vinh đang giữ kỷ lục và là triệu phú USD đá bóng.

“Becks Việt Nam” chưa thể đủ sức khuấy động sân Mỹ Đình trong buổi chiều chủ nhật tuyển Việt Nam thi đấu với tuyển Palestine. Becks chính hiệu gây hiệu ứng từ khi chưa đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) bằng chuyên cơ riêng. “Becks Việt Nam” còn phấn đấu nhiều hơn nữa, dù biết rằng khoảng cách giữa hai phiên bản rất xa nhau.

Trần Huỳnh