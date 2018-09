Becks cãi vã vì bị triệu phú F1 cướp chỗ ngồi

Cựu danh thủ lời qua tiếng lại với cựu chủ tịch đội đua McLaren Ron Dennis trong bữa tiệc đón năm mới ở Maldives cuối tuần qua.

Nhà Becks đón năm mới tại Maldives cùng gia đình đầu bếp Gordon Ramsay. Ảnh: Instagram.

The Sun đưa tin, vụ việc ồn ào diễn ra vào đúng đêm giao thừa tại khu resort Amilla Fushi có giá 10.000 bảng một tuần. Theo đó, nhà Becks và nhà đầu bếp Gordon Ramsay đã đặt chỗ ngồi hàng đầu gần sân khấu biểu diễn đón năm mới nhưng khi ra đến nơi thì bàn đặt bị thương gia 69 tuổi Ron Dennis cùng đoàn tùy tùng 30 người chiếm mất.

"Trên bàn có ghi tên người đặt nhưng Ron lờ đi như không thấy. Ông ta nghĩ rằng mình ngồi đâu cũng được. Tuy nhiên, khi nhà Beckham ăn xong, họ ra đến nơi thì thấy khu vực đặt trước của mình có người khác ngồi. Một thành viên nữ trong gia đình tiến tới chỗ Ron, lịch sự nói về việc nhầm chỗ nhưng ông ấy đáp lại rằng tôi đã trả nhiều tiền cho hòn đảo này, tôi phải được ngồi ở đây", nguồn tin cho biết.

Trước sự vô lý của thương gia đồng hương lớn tuổi, Becks nổi đóa. "Anh ấy cho rằng Ron bất lịch sự, cần phải cho ông ấy về đúng chỗ ngồi cho dù vụ cãi vã diễn ra trước mặt đông đảo khách ở resort. Cả hai đều nóng nảy, lời qua tiếng lại. David thực sự tức giận, nổi xung lên giống như ngày trẻ khi anh ấy không kiềm chế được tính nóng trên sân", nguồn tin thổ lộ thêm.

Triệu phú Ron Dennis từng là chủ tịch đội McLaren. Ảnh: Sun.

Mọi việc dịu xuống khi đại diện của resort tìm được một bàn khác cho đoàn nhà triệu phú Ron Dennis. Becks và các con cùng gia đình đầu bếp Gordon Ramsay sau đó vui vẻ thưởng thức màn trình diễn của Vic và cậu nhóc Cruz trên sân khấu. Bà Becks nhí nhảnh song ca với cô bạn Mel C ca khúc 2 Become 1 đình đám một thời của Spice Girls còn nhóc Cruz tự tin biểu diễn single If Everyday was Christmas từng gây xôn xao dịp Giáng sinh vừa qua.

Phát ngôn viên của triệu phú 69 tuổi sau đó giải thích: "Đó chỉ là một xích mích nhỏ. Họ biết nhau nhiều năm nay, sáng hôm sau là mọi chuyện như chưa từng xảy ra thôi mà". Becks đã có lần quyên góp cho quỹ từ thiện của ông Dennis. Thương gia người Anh sau đó được cho là đã xin lỗi gia đình Becks và Ramsay.

Ron Dennis từng là chủ tịch và đồng sáng lập tập đoàn kỹ thuật McLaren. Tháng 11/2016, ông không có tên trong ban quản trị nhưng vẫn là Giám đốc công ty đồng thời giữ 25% cổ phần.

Bảng so sánh Becks và thương gia đồng hương. Cựu danh thủ Anh 41 tuổi sở hữu tài sản trị giá 280 triệu bảng, có 4 nhà ở London, Los Angeles, Dubai và Pháp, sở hữu một du thuyền mua năm 2003 nhưng không rõ đã bán chưa. Trong khi đó ông Ron Dennis 69 tuổi với tài sản 400 triệu bảng, có nhà ở Virginia Water, Surrey và ít nhất một nhà ở nước ngoài, cũng có một du thuyền như Becks. Cả hai đều có những vụ cãi vã ồn ào trong quá khứ, với Becks và mâu thuẫn với HLV Ferguson, bị thầy ném giày rách mí mắt. Ông Dennis từng xích mích với tỷ phú Ảrập Mansour Ojjeh, đồng sáng lập tập đoàn McLaren và bị 'bật' ra khỏi ban quản trị năm 2010.

