Becks bị chê vì 'thảm họa phụ kiện'

Giới truyền thông cho rằng chiếc vòng vàng mà Becks đeo lấy cảm hứng từ nhân vật Del Boy trong serie phim hài 'Only Fools and Horses' do nam diễn viên David Jason thủ vai. Trong ảnh, Becks chụp cùng David Jason - diễn viên anh rất yêu thích.