Becks bị chê 'diễn dở như vợ hát'

Vai diễn khách mời của cựu danh thủ Anh trong bộ phim về vua Arthur của người bạn đạo diễn Guy Ritchie bị chê tơi tả.

Becks bị chê 'diễn dở như vợ hát'

Hôm 9/5, chương trình "Chào buổi sáng nước Anh" phát đoạn teaser quay cảnh Becks mặt đầy sẹo dữ dằn vào vai hiệp sĩ Trigger trong bộ phim "Vua Arthur: Huyền thoại gươm báu". Diễn xuất của cựu danh thủ Anh ngay lập tức gây chú ý theo chiều hướng tiêu cực. Hầu hết ý kiến đều cho rằng Becks đóng phim tệ.

"Ai nói là David Beckham có thể diễn xuất nhỉ, có thể người đó cũng nói Victoria biết hát", một tài khoản Twitter có tên Scott mỉa mai. Người khác bình luận: "Tôi nghĩ là vai diễn khách mời của Beckham trong phim vua Arthur khiến tôi không xem phim nữa". "Tôi thực sự chờ mong phim vua Arthur cho tới khi biết Beckham có một vai diễn trong đó", một ý kiến cho biết.

Tạo hình hiệp sĩ Trigger của Becks trong bộ phim Vua Arthur: Huyền thoại gươm báu. Ảnh: Sun.

Cựu sao 42 tuổi là bạn thân của đạo diễn đồng hương Guy Ritchie, từng xuất hiện với vai diễn nhỏ trong bộ phim trước đó của Guy là "The Man from U.N.C.L.E" năm 2015. Với phim vua Arthur, tiền vệ một thời xuất hiện nhiều hơn và có nhiều câu thoại hơn so với vài giây trong bộ phim về điệp viên hai năm trước.

Trong một cuộc phỏng vấn khi đó, Becks cũng thừa nhận rằng anh rất hồi hộp khi đóng phim. "Tôi biết rằng nhiều VĐV và không ít người nổi tiếng chuyển sang diễn xuất rồi thất bại. Tôi hiểu đó là một nghề vất vả, đòi hỏi nhiều kỹ năng và kỷ luật. Tôi không muốn thúc ép mình quá sớm mà không tìm hiểu cặn kẽ về đóng phim, tôi sẽ tập luyện dần dần", ông bố 4 con cho biết.

Vai diễn của Becks trong phim The Man from U.N.C.L.E David Beckham được giới thiệu tên trong trailer "The Man from U.N.C.L.E"