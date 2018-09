Bê bối mua dâm của Rooney lên phim

Cựu gái gọi Jenny Thompson được đề nghị một khoản tiền lớn để chuyển thể cuốn tự truyện của cô thành phim.

Cựu gái gọi Jenny Thompson. Ảnh: DS.

Theo The Sun, cựu gái gọi Jenny Thompson vừa ký hợp đồng với một hãng phim giấu tên để chuyển thể cuốn tự truyện "Bang To Writes" của cô thành phim chiếu rạp. Cuốn "Bang To Writes" được Jenny phát hành vào năm ngoái, kể về quãng thời gian cô hành nghề gái gọi, từng mua vui cho nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có không ít khách làng chơi là VĐV thể thao.

Jenny cho biết trong số hơn 100 vị khách mà cô từng tiếp, Rooney là một trong những người cô ấn tượng nhất. Năm 2009, trong lúc cô vợ Coleen đang mang bầu cậu con trai đầu lòng Kai, Rooney liên tục ra ngoài "tìm của lạ". Chân sút MU thường trả cho Jenny 1.200 bảng sau mỗi đêm quan hệ. Có lần để tạo cảm hứng mới cho Rooney, Jenny còn gọi thêm cả cô bạn Helen Wood tới khách sạn chơi "trò ba người".

Cựu gái gọi người Anh cho biết giữa cô và Rooney không chỉ là quan hệ gái làng chơi và khách mua dâm đơn thuần. Cô khẳng định ngôi sao MU đã nảy sinh tình cảm với cô sau những lần được phục vụ tận tình, chu đáo. Mỗi ngày, vào một khoảng thời gian nhất định, Rooney lại nhắn tin hỏi han tình hình của Jenny.

Bìa cuốn tự truyện của Jenny Thompson.

Một nguồn tin cho rằng Jenny có thể nhận được hàng trăm nghìn bảng sau bản hợp đồng này với hãng phim. Nếu đóng vai nữ chính, cựu gái gọi của Rooney sẽ có thêm một khoản không nhỏ nữa. Hiện nhiều người đang quan tâm, ai sẽ đóng vai Rooney trong bộ phim này. "Các đồng đội của Rooney có lẽ sẽ ngồi túm tụm với nhau bàn tán ai sẽ đóng vai anh ấy. Chắc không phải là Brad Pitt rồi", một người bạn của Jenny chia sẻ.

Cũng trong cuốn tự truyện của mình, Jenny Thompson khẳng định cô từng qua đêm với Balotelli khi chân sút người Italy còn khoác áo Man City. Bên cạnh đó, ngôi sao đấm bốc nổi tiếng người Anh Amir Khan cũng được nhắc tới với cuộc "mây mưa" cùng cô trong phòng tắm.

Rooney lén lút mua dâm Jenny khi Coleen đang mang thai đứa con đầu lòng. Ảnh: DS.

Lan Chinh