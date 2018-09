Bầu Trường từng tính 'ém' vụ cầu thủ Ninh Bình bán độ

Vị Chủ tịch CLB đầu tư hết 500 tỷ đồng sau 5 năm, 'giờ mà phanh phui mọi chuyện thì mất hết'.

Vì tiếc 500 tỷ đồng đã bỏ ra suốt 5 năm, có lúc bầu Trường từng tính “ém” thông tin nhóm cầu thủ Ninh Bình lấy trận đấu của đội nhà để cá độ. Nhưng sau khi được Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thuyết phục, bầu Trường quyết định “đưa vụ việc ra ánh sáng”.

Bầu Trường tiếc số tiền đầu tư bị mất nếu vụ tiêu cực bị phanh phui. Ảnh: TTVH.

Trong cuộc họp tổng kết mùa giải sáng nay (19/8) tại TP HCM, ông Dũng có bài phát biểu gây chú ý. Trong đó, vị Chủ tịch VFF kể lại câu chuyện ít người biết về tiêu cực của nhóm cầu thủ Ninh Bình. Trong đó, ông đóng vai trò người thuyết phục bầu Trường mạnh dạn chống tiêu cực trong đội bóng của mình.

“Trước khi vụ việc vỡ lỡ, bầu Trường có gọi điện thoại cho tôi kể sự việc. Tôi hẹn bầu Trường một cuộc gặp ở TP HCM. Tôi với anh Trường có ba tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện với nhau về vụ tiêu cực trong đội bóng của anh ấy. Bầu Trường kể trong cay đắng tên từng cầu thủ, sự việc thế nào và muốn nghe ý kiến của tôi. Con số ban đầu không chỉ dừng lại ở con số 9 cầu thủ. Trong lúc này, công việc của tôi là cố gắng thuyết phục anh Trường mạnh dạn đấu tranh đến cùng chứ đừng giấu tiêu cực”, ông Dũng kể.

Ban đầu, bầu Trường không bị thuyết phục ngay. Ông Dũng nhớ lại: “Bấy giờ anh Trường có nói với tôi: 'Em đầu tư đội bóng hết 500 tỷ đồng sau 5 năm qua mới có thương hiệu như hiện nay nên giờ mà phanh phui mọi chuyện thì mất hết anh ạ'. Tôi nói, nếu cứ để tình hình như hiện nay mới là nguy hiểm, là mất hết. Tôi cũng nói thà xóa đi làm lại còn hơn như hiện nay, dù có thể mất nhiều năm nữa".

"Tôi nói VFF sẽ bảo lưu suất dự V-League cho Ninh Bình khi đội bóng này sẵn sàng, nhưng kèm điều kiện CLB phải làm căn cơ lại từ trẻ, dùng cầu thủ của mình đào tạo lên chứ không phải từ bên ngoài. Anh Trường nghe và cuối cùng chấp nhận để công an vào cuộc. Anh Trường tâm huyết nên anh ấy rất đau lòng”, ông Dũng nói tiếp.

Trong vụ tiêu cực ở CLB Đồng Nai, ông Dũng tiết lộ: “Bên công an nắm được thông tin tiêu cực của nhóm 6 cầu thủ và nói với tôi. Tôi nói luôn là đấu tranh tiêu cực đến cùng. Vậy là một mẻ lưới đã được giăng ra và nhóm cầu thủ tiêu cực lộ diện. Hai vụ việc này khác nhau, nếu như ở Ninh Bình lãnh đạo biết cầu thủ tiêu cực thì lãnh đạo CLB Đồng Nai lại không hay biết cho đến khi công an ập lên xe sau trận gặp Than Quảng Ninh”.

Ông Dũng cho biết chia sẻ những câu chuyện cũ trong mùa giải nhằm khẳng định công tác chống tiêu cực đầu tiên phải được các CLB thực hiện, bằng sự dũng cảm. Nếu thỏa hiệp hoặc lơ là, tiêu cực phát sinh đến lúc có thể mất kiểm soát.

Ngày 25/8 tới đây, vụ việc tiêu cực của nhóm cầu thủ Ninh Bình được xét xử công khai. Vụ việc bị phanh phui vào tháng 4 liên quan đến 9 cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số và cá độ trận đấu giữa Ninh Bình với Kelantan (Malaysia) ở AFC Cup. Ngay sau đó, ba cầu thủ Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phan Anh Tuấn bị bắt tạm giam, 6 cầu thủ còn lại Nguyễn Gia Từ, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Văn Hưng, Lê Văn Duyệt, Lê Văn Hùng được tại ngoại.

Ngọc Hà