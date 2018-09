Bầu Trường lo mất tiền phạt vì CĐV Ninh Bình

Sau trận đấu, ông Hoàng Mạnh Trường xuống sân để mắng các khán giả vô tư đốt pháo sáng.

Pháo sáng được đốt trên sân Ninh Bình chiều qua. Ảnh: MH.

Chiều 13/5, Ninh Bình tiếp CLB Churchill (Ấn Độ) ở vòng 16 đội AFC Cup 2014. Trận đấu loại trực tiếp ở đấu trường châu lục và cũng là lời chia tay của Văn Quyến trước khi giải nghệ. Do vậy, rất đông CĐV tới sân để chứng kiến cuộc so tài thú vị. Thậm chí, một nhóm khán giả Nghệ An cũng kéo tới Ninh Bình để chứng kiến trận đấu giã từ sự nghiệp của "Cậu bé vàng".

Trận đấu diễn ra hấp dẫn, khi có tới 6 bàn thắng được ghi, 4 thuộc về đội chủ nhà. Ở trận này, Văn Quyến trở thành tâm điểm khi tỏa sáng với cú đúp, giúp Ninh Bình ngược dòng ấn tượng. CĐV càng ngất ngây với pha đá phạt tuyệt đẹp của VQ10 ở phút 88, ấn định chiến thắng 4-2 cho Ninh Bình. Phấn khích với trận thắng đẹp mắt và sự tỏa sáng rực rỡ của Văn Quyến, một số khán giả quá khích đốt pháo sáng. Đây là hành động bị cấm và đại diện FIFA, AFC có mặt trên sân chắc chắn sẽ bị ghi vào biên bản trận đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc, bầu Trường lập tức xuống sân. Ngoài việc chia vui với đội bóng và cầu thủ, vị này còn không quên nhắc nhở CĐV nhà. "Trận trước tôi đã bị phạt tiền vì các anh đốt pháo. Lần này, các anh có chịu phạt thay tôi không", ông Trường nói vọng lên khán đài.

Mai Hương