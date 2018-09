Bầu Đức: 'CLB HAGL sống vui sống khỏe trong 4 năm tới'

Ông Đoàn Nguyên Đức tuyên bố năm đầu tiên CLB HAGL có thể tự nuôi sống mình mà không cần tiền từ tập đoàn mẹ.

- Quỹ lương là khoản chi quan trọng của bóng đá chuyên nghiệp. Với HAGL, quỹ lương hoạt động như thế nào thưa ông?

- Có mấy khoản chi lớn nhất ở các CLB hiện nay tôi có thể kể. Một là lương, hai là chuyển nhượng cầu thủ và ba là treo thưởng. HAGL không vướng cả ba cái này. Chúng tôi trả lương thấp nhất so với mặt bằng V-League, tối đa chỉ 15 triệu đồng mỗi tháng. Cầu thủ trẻ mà lương như vậy là rất cao rồi. HAGL cũng không mua sắm cầu thủ nhiều, nhất là cầu thủ ngoại, lại tiết kiệm thêm một khoản.

Chúng tôi từ năm nay cũng đặc biệt không treo thưởng một trận đấu nào cả. Chi ít mà thu nhiều thì phải có lãi chứ. Thế nên vì sao mà tôi mới tính chi phí một năm cho CLB chỉ 15-16 tỷ đồng.

Bầu Đức có thể kiếm tiền từ lứa cầu thủ trẻ tài năng. Ảnh: TTVH.

- Nhưng để có lãi, CLB cần những nguồn thu nào thưa ông?

- Năm nay chúng tôi ký được những bàn hợp đồng có tổng giá trị là 20 tỷ đồng trong 4 năm. Như vậy sang năm thứ 5 không biết sao chứ 4 năm tới chúng tôi có nguồn thu rất ổn định. Cũng cần nói thêm đây là năm đầu tiên chúng tôi không cần sử dụng tiền của tập đoàn để sống.

- Số tiền CLB HAGL thu về chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong doanh thu của tập đoàn thưa ông?

- So với tập đoàn thì không so được, chẳng đáng bao nhiêu cả. Nhưng so với bóng đá lại rất có ý nghĩa. Nó chứng tỏ bóng đá có thể tự nuôi bóng đá được. Quan trọng là cách làm của chúng ta như thế nào thôi. Chúng tôi còn nhiều ý tưởng kinh doanh khác để có thể tạo nguồn thu từ bóng đá.

- Thất bại của HAGL trước Đồng Tâm vừa qua đã tạo ra nhiều ý kiến khác nhau. Ông đánh giá thế nào về trận đấu đó?

- Tôi nghĩ chuyện này đâu có gì mà bàn tán. Ai xem trận đấu đó đều có thể đánh giá. HAGL thua xứng đáng rồi, nhưng nếu Đồng Tâm trận đó thủ môn chơi không tốt, thì cũng chưa biết ai được, ai thua. Chúng tôi cũng thiệt vì thua đối phương về ngoại binh. Nếu có ngoại binh tốt hơn một chút thì khác. Mục tiêu của chúng tôi năm nay là cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm cho các cầu thủ. Thắng, thua là chuyện bình thường trong bóng đá.

- Nói về HAGL, người khen, kẻ chê. Các ý kiến này có ảnh hưởng gì tới cá nhân ông?

- Phán xét là quyền của dư luận, chuyện này khó tránh khỏi. Đá có hay mấy cũng sẽ có người chê, mà dở mấy cũng có người khen. Khen hay chê chúng tôi đều rất cảm ơn nếu thực sự giúp bản thân mình hoàn thiện, phát triển.

- VFF vừa qua có chủ trương đưa lứa U19 mà nòng cốt hẳn là cầu thủ HAGL tham dự SEA Games 28. Ông nghĩ sao về định hướng này?

- Tôi không thể nói là ủng hộ hay không ủng hộ. Nếu VFF triệu tập, HAGL sẽ phải tuân thủ, chứ làm gì có quyền từ chối. Tôi khẳng định mình không tác động với các quyết định của VFF. Các vấn đề liên quan đến tuyển Việt Nam cần phải thông qua VFF, gồm Thường trực ra quyết sách rồi còn phải báo cáo Tổng cục TDTT. Đây không thể là chuyện một cá nhân nào có thể quyết định. Không phải anh Dũng (Chủ tịch Lê Hùng Dũng), anh Tuấn (Phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn) hay tôi nói mà được. Anh nào nói với tư cách cá nhân là không đúng. Một số thông tin riêng lẻ vừa qua đề cập chuyện này là không chính xác.

Tuấn Anh và các đồng đội tạo nên cơn sốt hâm mộ khắp cả nước. Ảnh: TTVH.

- Ông nghĩ sao đối với gợi ý gần đây về việc đưa HLV Guillaume Graechen lên đội U23 tham dự SEA Games 28 thay HLV Toshiya Miura?

- Đây là chuyện của VFF, tôi không quan tâm. Chúng ta không nên bình luận về một HLV nào. Riêng ông Guillaume Graechen thì tôi có ý kiến thế này. Bóng đá chưa biết thắng thua như thế nào, cần phải có khán giả đã. Một trận bóng thu hút người xem thì cần rất nhiều yếu tốt. Ngoài đá hay thì HLV cũng là một trong số đó. Cái này ai có thể làm hơn được ông Guillaume Graechen.

Sân Hà Nội đầy, sân Thống Nhất đầy, rồi sân Cần Thơ, Gia Lai và mới nhất là Long An, không trận nào không kín khán giả. Về chuyên môn thì trong một năm qua như thế nào. Chúng ta đứng thứ nhì giải Vô địch U19 Đông Nam Á, mà thực ra là đứng số một khu vực vì trận chung kết ta thua Nhật Bản. Chúng ta về nhì giải ở Brunei, vô địch giải U21 quốc tế tại Cần Thơ.

Nhiều người nói đây là giải giao hữu, nhưng chất lượng còn hơn nhiều giải khác. Hơn nữa trận chung kết là một CLB đấu với tuyển quốc gia, U19 đá với U21. Đội nào có thể làm được thế. Riêng giải U19 châu Á ở Myanmar, chúng ta thua vì gặp Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. HLV nào cũng thua thôi. Có người nói chúng ta thua Myanmar, nhưng nếu họ rơi vào bảng của Việt Nam thì có thể chơi được như chúng ta không. Trong khi sau đó gặp tại Hà Nội, họ thua mình.

Tôi khẳng định là các thành tích đó, không có HLV nào ở Việt Nam làm được như ông Guillaume Graechen. Ai bảo làm đào tạo thì không cầm quân được. Tôi phải nói là ông ấy giỏi, chứ không dở.

- Việc chọn cầu thủ tham dự SEA Games 28 thì như thế nào thưa ông?

- Chọn lựa cầu thủ là quyền của HLV trưởng, chúng ta không nên can thiệp. Tuy nhiên tôi cần nói là toàn quyền ở đây là về chuyên môn, còn không HLV trưởng nào đủ tư cách định hướng cả nền bóng đá. Đó là trách nhiệm, việc của VFF.

