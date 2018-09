Bầu Đệ - HLV Thụy Hải: Cái bắt tay cũng là xa xỉ

Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ tuyên bố: 'Nếu ông ta không bắt tay thì tôi cũng không quan tâm'.

Bình Dương gặp Thanh Hóa chiều nay 17/4 không chỉ quan trọng cho ngôi vị đầu bảng với cả hai (Bình Dương 21 điểm và Thanh Hóa 19 điểm) mà còn thú vị cuộc gặp mặt của HLV Thụy Hải với bầu Đệ. Từ chỗ xem trọng nhau “thầy Hải - bầu Đệ”, đến chỗ tình cảm khó hàn gắn đến mức nhiều lời đồn thổi cả hai có lúc gọi nhau với đại từ “nó”.

Bầu Đệ và HLV Lê Thụy Hải có thời gian kề vai sát cánh. Ảnh: MH.

Đến giờ, HLV Thụy Hải vẫn còn "cay như ăn phải ớt" khi nhắc về thời gian làm việc với bầu Đệ mùa giải 2011. Tất cả đến từ sự kiện CLB Thanh Hóa thua đội bóng láng giềng Nghệ An 2-3. Thất bại khiến HLV Hải “lơ” bị bầu Đệ tạm đình chỉ nhiệm vụ, bắt viết bản kiểm điểm vì nghi “có bất thường”. Sau đó, ghế ông Hải vẫn được đảm bảo nhưng vết nứt không thể hàn gắn.

Tất nhiên, HLV giàu cá tính như ông Hải không bao giờ đồng ý và cương quyết nói không, rồi “tự giải thoát” bằng việc đền bù 419 triệu đồng để ra đi trước khi mùa giải kết thúc. Ngay đến số tiền đền bù cũng làm HLV sinh năm 1946 nổi điên với bầu Đệ khi ông Đệ cho truyền thông biết số tiền chỉ là 319 triệu, trong khi ông Hải khẳng định “419 triệu và ông Đệ không bớt một xu”.

Tuy nhiên, mối mâu thuẫn giữa cả hai đã có từ trước đó và sự kiện trên chỉ như giọt nước tràn ly. HLV Thụy Hải rất ghét chuyện lãnh đạo can thiệp vào chuyên môn. Nhưng bầu Đệ, cùng một êkíp phía sau ông, lại thường hay “ý kiến ý cò” vào công việc của các HLV. Ông Hải không đồng ý và nhiều lần phản ứng, thậm chí nhiều lần “mời” bầu Đệ ra khỏi nhà ăn của đội. Can thiệp vào chuyên môn cũng chính là lý do khiến HLV Vũ Quang Bảo mới rời Thanh Hóa để về Cần Thơ cách đây ít tuần.

Theo tiết lộ của ông Hải, trước khi rời Thanh Hóa, bầu Đệ có mời cơm chia tay, cử tài xế chở về Hà Nội nhưng ông từ chối vì “đã không xem bầu Đệ là bạn”. Mùa giải 2012, HLV Thụy Hải (làm việc ở Hải Phòng) khiến bầu Đệ một phen ngẩn tò te khi thẳng thừng từ chối bắt tay. “Từ lâu tôi đã không xem ông ấy là bạn rồi thì việc gì phải bắt tay, giả dối tôn trọng nhau làm gì”, HLV Thụy Hải cho biết lý do sau trận đấu.

Năm 2011, HLV Thụy Hải được xem như công thần, giúp đội có lực lượng bị đánh yếu sớm trụ hạng và mở ra cơ hội đua tranh top trên. Nhưng khi đã “ghét” thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Trước ngày gặp lại, bầu Đệ nói thẳng: “Nếu ông ta không bắt tay thì tôi cũng không quan tâm. Ông ấy nói mình giỏi nhưng tôi thấy cũng bình thường. Vô địch với Bình Dương lắm tiền, lắm sao ai không làm được. Còn như ở Hải Phòng, ông ấy cũng có giúp đội trụ hạng đâu”.

Trước ngày lên đường ra Thanh Hóa, ở ngày gặp mặt các đồng đội cũ tại Festival bóng đá lão tướng ba miền, HLV Thụy Hải cho biết: “Chuyện cũ chẳng buồn nhớ để làm gì”. Ông Hải đang chịu không ít áp lực thời gian vừa qua xung quanh câu chuyện phát ngôn của mình. Tuy nhiên, cái ghế của ông vẫn đảm bảo khi Bình Dương vẫn duy trì thành tích ấn tượng và đang xếp vị trí đầu bảng V-League.

