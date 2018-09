Báo quốc tế sốc vì cú đạp ở V-League

Việc Đình Đồng bị cấm thi đấu 28 trận sau pha tắc bóng thô bạo với Nguyễn Anh Hùng được nhiều tờ báo lớn đưa tin.

Ảnh trên tờ BBC viết về vụ Đình Đồng đạp gãy chân Anh Hùng. Ảnh: CMH.

Không chỉ "nổi tiếng" tại Việt Nam, cái tên Đình Đồng còn liên tục xuất hiện trên các tờ báo thế giới và khu vực sau án phạt mà ban kỷ luật VFF đưa ra. Hãng Reuters đưa tin về vụ việc này dưới tiêu đề: "Hậu vệ Việt Nam bị treo giò 28 trận vì xoạc bóng làm gãy chân đối thủ". Bài báo đưa ra thông tin khá đầy đủ về khoản tiền phạt 20 triệu đồng của Đình Đồng cùng việc anh phải lo chi phí điều trị của nạn nhân.

Trong khi đó, tờ Daily Mail giật tít: "Kỷ lục cấm thi đấu 28 trận cho cầu thủ làm gãy chân đối phương trong một trận đấu tại Việt Nam". Ở phần nội dung, tờ báo nổi tiếng của Anh nói rõ: "Hậu vệ Trần Đình Đồng bị cấm thi đấu 28 trận và phạt 567 bảng (20 triệu đồng) bởi LĐBĐ Việt Nam, sau pha phạm lỗi với tiền vệ Nguyễn Anh Hùng của An Giang, người được cho là là sẽ rời xa sân cỏ trong vòng một năm".

Trang 101 Great Goals cũng đăng tải lại đoạn video pha phạm lỗi của Đình Đồng với Anh Hùng dưới tiêu đề: "Xem pha tắc bóng kinh hoàng khiến hậu vệ Việt Nam phải nhận mức án treo giò kỷ lục 28 trận".

Bên cạnh đó, trang BBC Sport, Yahoo Sport, Eurosport, Toronto Sun‎ cùng một số tờ báo Anh và châu Phi cũng quan tâm về vụ việc. Ở khu vực Đông Nam Á, án phạt của Đình Đồng cũng được một số trang web như Straits Times, Asiaone (Singapore) hay GMA News (Philippines) đưa tin.

Trong trận đấu giữa SLNA và An Giang trên sân Vinh chiều 26/2, hậu vệ Đình Đồng (SLNA) có pha tắc bóng bằng cả hai chân ác ý khiến Nguyễn Anh Hùng bên phía An Giang bị gãy chân. Theo chẩn đoán của bác sĩ, tiền vệ đội An Giang phải mất gần một năm mới có thể thi đấu trở lại. Với pha phạm lỗi này, ban kỷ luật VFF quyết định treo giò Đình Đồng hết năm 2014 và phạt 20 triệu đồng. Đây là án phạt kỷ lục dành cho một cầu thủ ở V-League.

Pha tắc bóng của Đình Đồng với Anh Hùng

Minh Khang