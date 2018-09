Bàn thắng 'mở hàng' của Di Maria gợi nhớ tới C. Ronaldo

Pha lập công đầu tiên của ngôi sao người Argentina có nét tương đồng với bàn thắng đầu tiên của CR7 cho MU.

Di Maria và C. Ronaldo cùng ghi bàn đầu tiên ở MU bằng cú sút phạt. Ảnh: PA.

Hôm qua, Di Maria làm nức lòng các CĐV MU khi ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 24, góp công vào chiến thắng 4-0 trước QPR. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Van Gaal sau 4 lượt trận tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Di Maria sút phạt tung lưới QPR

Pha làm bàn này của Di Maria khiến nhiều người liên tưởng tới bàn thắng đầu tiên của C. Ronaldo trong màu áo MU cách đây 11 năm. Trong trận đấu gặp Portsmouth, C. Ronaldo cũng khiến thủ môn đối phương phải bất lực bằng cú đá phạt hiểm hóc đưa bóng đập đất trước khi bay vào lưới. Điểm khác nhau cơ bản giữa hai bàn thắng này là vị trí sút phạt của Di Maria ở bên cánh phải còn của C. Ronaldo ở bên cánh trái.