Bạn thân mang ơn C. Ronaldo suốt đời

Tiền vệ Jose Semedo tiết lộ những kỷ niệm đáng nhớ đồng thời thể hiện sự ngưỡng mộ và biết ơn với CR7.

Jose Semedo chúc mừng C. Ronaldo sau khi đoạt Quả bóng vàng FIFA năm ngoái. Ảnh: Twitter.

C. Ronaldo đang đứng trước cơ hội lần thứ tư đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA khi lọt vào top ba ứng viên cuối cùng bên cạnh bộ đôi của Barca Messi và Neymar. Trước thềm lễ trao giải, siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía các fan, bạn bè và đồng nghiệp. Tiền vệ Jose Semedo, hiện thi đấu cho Sheffield Wednesday, vừa chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về C. Ronaldo, người mà anh chơi thân từ khi còn là cầu thủ trẻ ở CLB Sporting Lisbon. Semedo khẳng định CR7 không chỉ tài năng xuất chúng mà còn là một người bạn rất tốt.

Khi còn ở lò đào tạo trẻ của Sporting Lisbon, C. Ronaldo nhiều lần bị bạn bè cười nhạo vì nói giọng địa phương Madeira. Có lần bị đám bạn trêu chọc, anh tức giận cầm ghế đuổi đánh và không may ném trúng một giáo viên

"Cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất. Cậu ấy kiểm soát trái bóng, nổi trội so với mọi người, không chịu chuyền cho ai cả và ghi bàn. Ôi lạy chúa. Cậu ấy đến từ Madiera và giọng nói thật khác biệt. Mọi người cười cậu ấy. Cristiano từng gặp rất nhiều khó khăn với giọng nói của mình. Nó cứ như không phải là tiếng Bồ Đào Nha vậy. Chúng tôi không thể hiểu được. Cậu ấy từng cầm ghế ném trúng vào một giáo viên khi đuổi đánh những kẻ cười nhạo mình", Semedo chia sẻ với tờ The Times.

Semedo cho biết anh có thể sẽ trở thành tội phạm nếu không có sự giúp đỡ của C. Ronaldo. Ảnh: Twitter.

Semedo thừa nhận C. Ronaldo là người mà anh và gia đình sẽ mang ơn suốt đời. Sporting Lisbon từng muốn đuổi Semedo ra khỏi học viện. C. Ronaldo khi đó 14 tuổi, là ngôi sao sáng nhất của đội, khăng khăng bênh vực người bạn của mình. CR7 dọa sẽ rời CLB nếu Semedo không được ở lại và ban lãnh đạo đội bóng buộc phải đồng ý với yêu cầu của anh. Không những vậy, C. Ronaldo còn cho phép Semedo ở chung phòng với mình.

"Tôi nợ cậu ấy mọi thứ. Tôi đến từ Setubal, một vùng đất không mấy tốt đẹp cho một đứa trẻ. Rất nhiều bạn bè của tôi vướng vào các tệ nạn. Một số đã chết, một số thì phải ngồi tù. Nếu tôi phải quay lại đó, có lẽ tôi cũng sẽ đi ăn cắp giống như bọn họ. Cristiano đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Gia đình tôi, các con tôi, sự nghiệp của tôi, tất cả đều nhờ vào cậu ấy", Semedo thổ lộ.

C. Ronaldo luôn muốn là người chiến thắng. Theo Semedo, đây chính là điều tạo nên CR7 của ngày hôm nay. Tiền vệ của Sheffield Wednesday tiết lộ C. Ronaldo sẽ cạch mặt, không nói chuyện với anh trong vài ngày nếu thua trong một cuộc đua nào đó.

Lan Chinh