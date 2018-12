Giữa những đồn đoán về chuyện tình cảm với cậu cả nhà Becks, người mẫu Hana Cross chia sẻ video hai người ôm nhau thân thiết.

Bạn gái mới khoe video hôn má Brooklyn

Sau khi cùng bố mẹ dự tiệc thời trang tối 10/11, Brooklyn thu hút ống kính khi chủ động nắm tay chân dài Hana Cross đi bộ ra chỗ xe taxi đang chờ sẵn để tới một địa điểm vui chơi khác. Giới truyền thông Anh khẳng định, người đẹp là bạn gái mới của cậu cả nhà Becks và hai người đã sẵn sàng công khai chuyện tình yêu.

Trước những lời bình phẩm, đồn đoán về chuyện tình cảm với hot boy 19 tuổi, Hana Cross đăng video hai người ôm nhau thân thiết, cô nàng còn hôn vào má Brooklyn khi chàng cao hứng hát theo ca khúc "Blame It On the Boogie" của The Jacksons. Đoạn phim dường như vừa được ghi lại trong buổi đi chơi tối 10/12 của đôi trẻ.

Cậu cả nhà Becks công khai bạn gái mới là người mẫu Hana Cross hơn hai tuổi bằng tuổi tình cũ Chloe Moretz. Ảnh: Backgrid.

Bạn gái mới của chàng trai nhà Becks 21 tuổi, là người mẫu tiềm năng của nước Anh và cũng là bạn thân với Libby, em họ Brooklyn. Hot boy 19 tuổi và chân dài tóc nâu được cho là hẹn hò ít nhất suốt hai tháng nay. Trước đó, Brooklyn bị đồn yêu nhiều người đẹp là ca sĩ hay người mẫu.