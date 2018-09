Từ mép vòng cấm, cậu nhóc 8 tuổi Cristiano Jr thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn bó tay.

Bạn gái khoe tuyệt phẩm của con trai C. Ronaldo

Đoạn video do Georgina Rodriguez - bạn gái C. Ronaldo chia sẻ trên Instagram. Đây là bàn thắng mới nhất của Cristiano Jr cho đội U9 của Juventus. Trước đó, cậu nhóc 8 tuổi từng ghi tới 4 bàn trong trận ra mắt đội bóng gặp đội U9 của Parma. Cuối tuần qua, C. Ronaldo cũng chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp tịt ngòi tại Serie A khi lập cú đúp giúp Juventus đánh bại Sassuolo với tỷ số 2-1 ở vòng 4.