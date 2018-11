Bạn gái khen C. Ronaldo 'đến từ hành tinh khác'

Georgina Rodriguez dành lời khen tặng cho tiền đạo Juventus sau khi anh đạt mốc 400 bàn thắng ghi ở các giải đấu hàng đầu châu Âu.

CR7 nhận áo in số 400 trước trận gặp Cagliari.

C. Ronaldo được vinh danh trước trận đấu Juventus - Cagliari ở Serie A trên sân Allianz ngày 4/11. Anh nhận áo đấu in số 400 - số lượng bàn thắng anh ghi được ở các giải đấu châu Âu hàng đầu gồm Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A. Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli trực tiếp xuống sân trao áo kỷ niệm và chụp ảnh cùng siêu sao Bồ Đào Nha.

Hình ảnh được CR7 chia sẻ trên trang cá nhân lập tức gây chú ý với hơn 5 triệu lượt thích. Một số đồng đội cũ của anh tại Real Madrid cũng "like" ảnh của C. Ronaldo như Lucas Vazquez, Marcelo hay Rudy Fernandez. "Chiến thắng, Juventus vĩ đại", C. Ronaldo viết chú thích cho hình ảnh.

Georgina Rodriguez cũng lập tức gửi bình luận bên cạnh hình ảnh của bạn trai. "Anh đến từ một hành tinh khác, tình yêu của em", chân dài Tây Ban Nha viết đi kèm một biểu tượng cảm xúc trái tim màu đỏ. Dòng bình luận của Georgina Rodriguez hiếm hoi trên trang cá nhân của CR7 lập tức gây chú ý. Hàng trăm comment ngay phía dưới và hơn 20.000 lượt like dành cho lời khen của Georgina Rodriguez.

Người tình thường xuyên có mặt trên khán đài sân Allianz cổ vũ C. Ronaldo trong các trận đấu ở Serie A cũng như Champions League. Cô thường đi cùng gia đình siêu sao Bồ Đào Nha hoặc đưa các con tới cùng.

Bên cạnh đa số ý kiến dành lời khen cho CR7, số ít khác tiếp tục "troll" cặp đôi. "Bạn nhầm lẫn rồi, Messi mới là người đến từ hành tinh khác, không phải anh ấy", "Nếu anh ấy đến từ một hành tinh khác, Messi là từ một thiên hà khác"... là các bình luận gây sốc của fan.