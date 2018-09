Bạn gái đưa hai con đến sân trong trận C. Ronaldo lập cú đúp

Georgina Rodriguez cùng cặp đôi song sinh - con riêng của CR7 - đến sân Allianz.

Georgina Rodriguez và hai nhóc Mateo - Eva. Ảnh: Instagram.

Siêu sao Bồ Đào Nha có hai bàn thắng mở hàng tại Serie A trong trận Juventus thắng Sassuolo. Sau ba trận chờ đợi, các CĐV Juventus cuối cùng có thể chứng kiến pha lập công đầu tiên của C. Ronaldo. Tiền đạo 33 tuổi có mặt đúng chỗ để đệm bóng vào lưới sau sai lầm của Gian Marco Ferrari. Hậu vệ Sassuolo đánh đầu chuyền cho thủ môn Andrea Consigli nhưng lại đưa bóng dội cột dọc, đến vị trí CR7 chờ sẵn. Niềm vui nhân đôi với C. Ronaldo khi anh hoàn tất cú đúp trên sân Allianz. Nhận bóng từ Emre Can trong một pha phản công, cựu tiền đạo Real xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm chéo góc bằng chân trái, hạ Consigli.

Sau trận thắng này, Juventus giữ vị trí đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối, hơn đội nhì bảng Napoli 3 điểm, Sassuolo rớt xuống thứ ba với 7 điểm.

Như thường lệ, Georgina Rodriguez có mặt ở sân cổ vũ bạn trai. Lần này, cô đưa hai nhóc Mateo và Eva. Ba mẹ con chụp ảnh trước sân vận động Juventus.

"Xin chúc mừng ông bố là người giỏi nhất thế giới, chúng tôi yêu bố", Georgina Rodriguez viết chú thích. Hình ảnh nửa triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận chỉ sau nửa tiếng đồng hồ.

C. Ronaldo cũng ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Juventus ở Serie A trên mạng xã hội. "Tôi rất hạnh phúc khi có được cú đúp đầu tiên cho Juventus và trên tất cả, góp phần vào chiến thắng quan trọng này cho đội bóng".