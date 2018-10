Bạn gái C. Ronaldo đăng ảnh ba con lớn phổng

So với những lần xuất hiện trước đây, cặp sinh đôi Mateo - Eva cùng con gái Alana của Georgina Rodriguez trông đã lớn hơn rất nhiều.

C. Ronaldo mở tỷ số trong trận đấu gặp Frosinone. Ảnh: NN.

Cả ba thiên thần, từ lâu không xuất hiện trên trang cá nhân của Georgina Rodriguez, cho thấy sự thay đổi từng ngày. Mateo và Eva cùng Alana Martina trông cứng cáp hơn và tỏ ra rất hiếu động. Georgina Rodriguez chia sẻ hình ảnh 4 mẹ con để ủng hộ bạn trai trong trận đấu ở Serie A.

"Có lẽ sự ủng hộ của các tình yêu giúp C. Ronaldo thêm sức mạnh để có bàn mở tỷ số cho Juventus", tờ AS bình luận. Phút 81 trận đấu gặp Frosinone, Juventus mới có bàn khai thông nhờ công của C. Ronaldo. Siêu sao trị giá 116 triệu USD chớp thời cơ đá bồi từ cự ly gần, sau khi cú sút của đồng đội Pjanic đập vào chân hậu vệ đối phương vô tình đến vị trí rất thuận lợi. Đây là bàn thứ ba của C. Ronaldo cho Juventus tại Serie A mùa này.

C. Ronaldo trải qua những ngày tồi tệ nhất tại Juventus sau những tranh cãi về thẻ đỏ trực tiếp anh nhận trong trận ra mắt Champions League trước Valencia tại sân Mestalla. Siêu sao Bồ Đào Nha rời sân cùng những giọt nước mắt.

Georgina ôm hai con song sinh của CR7 là Mateo và Eva cùng công chúa Alana Martina trong phòng khách ở biệt thự Torino. Ảnh: Instagram.

Georgina Rodriguez biết cách để tạo động lực cho C. Ronaldo bằng hình ảnh cũng những đứa con ngày một lớn khôn.