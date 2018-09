Bạn gái C. Ronaldo chia sẻ 'sự thật của việc làm mẹ'

Người đẹp Georgina Rodriguez đăng ảnh 'mong đợi' và 'thực tế' khi một lúc chăm sóc ba em bé mới vài tháng tuổi.

Bức ảnh 'hoàn hảo' khi ba bé Alana, Eva và Mateo, ngồi ngoan quanh mẹ. Ảnh: Sun.

Trên Instagram hôm 2/2, bạn gái C. Ronaldo gây chú ý với hai bức ảnh chụp cô cùng con gái Alana và hai bé sinh đôi, Eva và Mateo, con riêng của C. Ronaldo. Ở bức thứ nhất, ba bé trông đáng yêu, ngồi ngoan chụp ảnh cùng mẹ và Georgina chú thích: "hoàn hảo". Tuy nhiên bức ảnh thứ hai phản ánh thực tế bà mẹ trẻ không son phấn, ngán ngẩm khi mỗi nhóc quay một hướng. "Mong đợi và sự thật, hahaha, cuối tuần trước, cầu chúc bình an và yêu thương cho tất cả các bạn", Georgina viết chú thích.

Người đẹp sinh bé Alana, con gái đầu lòng với C. Ronaldo hôm 12/11/2017. Trong khi đó, hai bé Eva và Mateo chào đời 5 tháng trước đó, là kết quả quá trình siêu sao Real nhờ người mang thai hộ tại Mỹ. Cristiano Jr, con trai đầu lòng của chân sút Bồ Đào Nha đã 8 tuổi, cũng đến với thế giới giống như hai em Eva và Mateo.

Bức ảnh 'thực tế' khi các nhóc nghịch ngợm quay các hướng khác nhau. Ảnh: Sun.

Đã có 4 con nhưng C. Ronaldo chưa muốn dừng lại. Sau khi giành Quả bóng vàng thứ 5 cuối năm ngoái, tiền đạo Real thổ lộ rằng anh muốn có 7 đứa con và 7 Quả bóng vàng.

Sau năm 2017 thành công rực rỡ cả trong sự nghiệp và cuộc sống riêng, C. Ronaldo đang bị chỉ trích khi phong độ giảm sút cùng sự bết bát của Real. Tại La Liga, chân sút 32 tuổi mới có 6 bàn thắng từ đầu mùa giải còn đội bóng Hoàng gia đã hết cơ hội vô địch, bị kình địch Barca bỏ xa tới 19 điểm, bị loại khỏi Cup nhà Vua.