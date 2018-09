Bận chuẩn bị World Cup, C. Ronaldo lỡ sinh nhật đầu tiên của hai con song sinh

CR7 đăng tải ảnh trên trang cá nhân để chúc mừng Eva, Mateo dịp hai bé tròn một tuổi.

C. Ronaldo đăng ảnh chúc mừng Eva và Mateo. Ảnh: NS.

C. Ronaldo tập trung đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ngày 4/6 để bắt đầu chuẩn bị cho World Cup ở Nga sau khi tận hưởng một vài ngày nghỉ trong khu nghỉ dưỡng ở Malaga cùng gia đình và bạn bè.

Siêu sao Bồ Đào Nha cùng 23 đồng đội được HLV Fernando Santos triệu tập đóng quân ở Oeiras, gần thủ đô Lisbon. Đội có trận giao hữu cuối cùng ngày 8/6 trước khi đến Nga.

"Thật không may cho anh ấy, ngày thứ hai của anh ở đội bóng trùng với một sự kiện gia đình mà anh rất muốn có mặt, đó là sinh nhật đầu tiên của hai người con sinh đôi Eva và Mateo. C. Ronaldo sử dụng tài khoản Instagram để chúc mừng hai con", tờ AS bình luận.

Hình ảnh cũ chụp anh mỉm cười cầm điện thoại selfie cùng Georgina Rodriguez, con gái nhỏ Alana Martina, cặp song sinh Eva và Mateo cùng Cristiano Jr.

Bà nội đăng ảnh chúc mừng hai cháu. Ảnh: NS.

Eva và Mateo sinh ngày 5/6/2017 theo phương pháp mang thai hộ tại Mỹ. Khi cặp đôi chào đời, C. Ronaldo cũng không thể đến bên các con vì bận cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dự Confed Cup ở Nga. Khi đó, mẹ anh là bà Dolores Aveiro là người tới Mỹ để đón hai cháu về nhà.

8 năm trước, con trai đầu lòng Cristiano Jr của CR7 cũng chào đời ở Mỹ theo phương pháp nhờ người mang thai hộ. Trong khi đó, bé gái Alana Martina là người con duy nhất hiện tại của C. Ronaldo sinh ra theo phương pháp tự nhiên. Bé là con chung của anh và bạn gái Georgina Rodriguez.