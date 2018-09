Bạn bè tiếc thương hậu vệ xấu số Phước Thọ

'RIP my friend. We play together last season. So sad. We all pray for you - An nghỉ nhé, người bạn của tôi. Chúng ta đã chơi cùng nhau mùa giải trước. Tôi rất buồn. Chúng tôi cầu nguyện cho bạn ra đi thanh thản', cựu ngoại binh của Long An - tiền đạo Diabate chia sẻ.