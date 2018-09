Balotelli yêu lại bạn gái cũ

Balotelli đang là nỗi thất vọng với các CĐV Liverpool khi liên tiếp tịt ngòi ở những trận đấu vừa qua. Kể từ khi gia nhập The Kop với giá chuyển nhượng 16 triệu bảng từ AC Milan, chân sút 24 tuổi người Italy mới chỉ ghi được đúng một bàn thắng - con số quá khiêm tốn so với những gì mà các CĐV Liverpool mong đợi ở anh. Trong khi đó, Balotelli liên tục gây scandal với các câu chuyện tán tỉnh, lừa tình một loạt chân dài. Mới nhất, theo tờ The Sun, tân binh của Liverpool đang hẹn hò với siêu mẫu Tabby Brown - một trong số rất nhiều cô bồ cũ của anh.