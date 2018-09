Balotelli bắt Sterling chui gầm bàn

Ngôi sao trẻ của Liverpool bị chân sút người Italy phạt vì để thua trong cuộc so tài đánh bóng bàn.

Balotelli vừa đánh bại Sterling trong cuộc so tài đánh bóng bàn. Ảnh: PA.

Trên sân cỏ, Raheem Sterling là nỗi lo lắng với mọi hàng phòng ngự nhưng ở môn bóng bàn, ngôi sao 19 tuổi của Liverpool chỉ là "tay mơ" so với các đồng đội. Mới đây, Sterling vừa bị Balotelli đánh bại trong cuộc so tài bóng bàn và phải chấp nhận hình phạt do người đồng đội đưa ra. "Siêu quậy" yêu cầu Sterling phải chui xuống gầm bàn để anh chụp ảnh.

Balotelli sau đó chia sẻ bức ảnh bêu xấu Sterling đồng thời tự đề cao mình trên Instagram. "Xem này, Mario vẫn là nhà vô địch bóng bàn", Balotelli hả hê viết lời chú thích cho bức ảnh.

Sterling chịu hình phạt chui xuống gầm bàn để Balotelli chụp ảnh đăng lên mạng. Ảnh: Instagram.

Trước đó, Sterling cũng phải nhận hình phạt tương tự sau khi để thua trước Jose Enrique.