Bà xã Đình Luật xinh đẹp và năng động

Không chỉ chăm lo quán café của gia đình bên ngoại, Minh Thư còn tự tay điều hành quán giải khát của mình ở quê Tây Ninh.

Minh Thư bận rộn với công việc kinh doanh. Ảnh: ĐL.

Sau 4 vòng đấu không biết thắng tại V-League 2014, Bình Dương đã có 3 điểm quý giá trước người hàng xóm Đồng Nai trên sân nhà. Trung vệ Trương Đình Luật không chỉ hân hoan bên đồng đội, anh còn được bà xã Minh Thư từ Tây Ninh xuống cổ vũ trên sân. Mới cưới nhau chưa đầy 4 tháng, trung vệ Bình Dương có quá ít thời gian dành cho cô dâu mới cưới.

Sau tuần trăng mật ở Thái Lan, Đình Luật mới chỉ đưa vợ về chào ông bà nội tại TP Đà Nẵng. Sau đó cựu trung vệ Quân khu 4 lại vác balô tập trung cùng Bình Dương trước mùa giải mới. Thời điểm đội bóng Thủ Dầu Một chưa nếm mùi thắng lợi, Minh Thư cũng ủng hộ chồng tập trung thi đấu cùng anh em. Đến lúc nhìn chồng và toàn đội hân hoan đón chiến thắng đầu tay ở mùa giải mới, cô cũng chung niềm hạnh phúc với ông xã của mình.

Câu chuyện tình giữa cặp tân lang tân nương này gắn liền với chuyến tập huấn của đội Quân khu 4 lên Tây Ninh đã tròn 6 năm trước. Lúc ấy, Đình Luật gần như bị cô con gái bà chủ quán café ngay cạnh sân Tây Ninh hớp hồn. Chủ động xin số làm quen rồi trải qua không ít thử thách để đến với nhau, anh và bà xã xinh đẹp có cái kết viên mãn với đám cưới vào đầu tháng 11/2013.

Sau đám cưới ở quê vợ Tây Ninh, Đình Luật cùng bà xã hồi hộp đợi tin vui. Nếu chàng đang miệt mài công việc ở đội Bình Dương, nàng lại chăm lo một lúc hai quán café, của gia đình bên ngoại và của nhà. Minh Thư cho biết: "Anh Luật bận đá bóng, tôi chủ yếu ở nhà phụ bố mẹ trông coi quán giải khát của gia đình. Riêng tôi cũng tự mở thêm quán mới ở đường Lê Hoàng Kha ngay cạnh Trung tâm văn hóa TP Tây Ninh. Quán rộng rãi, thoát mát lại có khung cảnh đẹp nên cũng đông đảo khách hàng đến quen ủng hộ. Còn mỗi khi rảnh rỗi, đội Bình Dương đá gần nhà tôi lại cùng gia đình xuống cổ vũ anh Luật thi đấu".

Cưới nhau đã 4 tháng nhưng Đình Luật có ít thời gian dành cho vợ. Ảnh: ĐL.

Cũng do công việc còn chưa ổn định, hai vợ chồng Đình Luật không vội vàng chuyện đón thêm thành viên mới trong gia đình. Dù sau khi chuyển vào đầu quân cho hai đội bóng ở Sài Gòn, trung vệ gốc Nghệ An cũng đã mua được căn nhà ấm cúng tại quận Tân Phú, TP HCM để có thể đưa bà xã về sinh sống. Nhưng do thi đấu ở Bình Dương, Đình Luật với bà xã vẫn chưa chuyển hẳn xuống Sài thành ổn định sinh hoạt.

Minh Thư chỉ cười trừ khi được hỏi về chuyện mình đã có chồng nhưng vẫn ở nhà cùng bố mẹ. Nhưng người đẹp đất Tây Ninh hạnh phúc với những gì đã có trong tay, nhất là câu chuyện tình qua 5 năm thử thách để đến được mái ấm hạnh phúc như hiện tại.

Anh Tuấn