Bà xã Crouch như chim công trên sàn khiêu vũ

Tối 23/11, vợ Crouch và bạn nhảy Aljaz bước vào đêm thi thứ 9 cuộc thi khiêu vũ trên truyền hình - 'Strictly Come Dancing' - do đài BBC tổ chức. Cặp đôi nhảy điệu pasadoble trên nền nhạc ca khúc 'You got the love'. Những bước nhảy lúc uyển chuyển, lúc mạnh mẽ và sự ăn ý của hai người khiến khán giả phấn khích.