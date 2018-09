Ba sao MU ngồi trong xe 'tí hon' tới Old Trafford

Thủ môn David De Gea cùng hai đồng hương là Ander Herrera và Juan Mata 'trông to hơn bình thường' khi ngồi trong chiếc Mini Cooper.

Ba sao Tây Ban Nha đang khoác áo MU được trợ lý HLV đưa tới sân trên chiếc Mini Cooper khiêm tốn. Ảnh: Sun.

"Trong thời đại các sao đi tập, thi đấu trên những chiếc SUV kềnh càng hay các xe thể thao sang trọng, việc bộ ba sao Tây Ban Nha được trợ lý HLV Emilio Alverez chở tới sân bằng chiếc Mini Cooper nhỏ xíu đúng là kỳ lạ", tờ The Sun bình luận.

De Gea ngồi ghế trước còn Mata và Herrera ngồi phía sau xe. Ảnh: Sun.

David De Gea cùng Herrera và Mata trông cũng to lớn hơn bình thường khi chui trong chiếc xe nhỏ bé trên đường tới Old Trafford chuẩn bị cho trận tiếp Hull City trên sân nhà ở vòng 23 Ngoại hạng Anh hôm 1/2. Trong khi đó, tiền vệ Ashley Young tới sân trên chiếc Range Rover to lớn do cô vợ Nicky Pike cầm lái.

HLV Jose Mourinho và các học trò thi đấu trên sân nhà với hy vọng áp sát top 4 khi cả Liverpool, Chelsea, Tottenham đều hòa còn Arsenal để thua ở các trận đấu trước đó. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại bị Hull City cầm chân 0-0, vẫn xếp thứ 6 với 42 điểm.

Ashley Young được vợ đưa tới sân bằng chiếc Range Rover to lớn. Ảnh: Sun.