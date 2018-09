Ba ngoại binh của An Giang đình công

Các trụ cột Felix, Vincent và Đinh Hoàng Max quyết định ở lại trong phòng để phản đối đội bóng.

Chiều nay, ba cầu thủ của CLB An Giang gồm hai ngoại binh tiền đạo Felix, trung vệ Vincent và tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria Đinh Hoàng Max quyết định ở trong phòng, không ra sân tập để phản đối lãnh đạo đội bóng. Cả ba đều là những cầu thủ quan trọng của đội, trong đó Hoàng Max đóng vai trò đội trưởng.

Nguyên nhân khiến ba ông Tây không ra sân tập là lãnh đạo đội bóng không giải quyết nợ khoảng 40% phí chuyển nhượng, tiền thưởng ba trận hòa, lương tháng 8 (nhận đầu tháng). Theo kế hoạch, lãnh đạo đội bóng hứa hôm nay sẽ có 2,4 tỷ đồng để “giải vây” phần nào những khúc mắc tài chính cho các cầu thủ. Tuy nhiên, mỗi thành viên chỉ nhận được tiền ăn hai tháng còn nợ (6 triệu đồng mỗi người).

Chủ nhật tới đây, CLB An Giang có trận đấu cuối cùng của mùa giải V-League 2014 với SLNA trên sân nhà Long Xuyên. Vì vậy, các cầu thủ ngoại quyết định “trả tiền đầy đủ thì ra sân, không thì không tập, không thi đấu” nhằm gây sức ép, buộc lãnh đạo CLB giải quyết chế độ theo như hợp đồng đã ký. Đầu tháng 7 vừa qua, Felix, Hoàng Max, Vincent từng cùng 12 cầu thủ khác đồng ý ký tên vào đơn “tạm ngừng lao động” gửi lãnh đạo CLB nhằm gây sức ép buộc lãnh đạo trả tiền.

Không những vậy, thời gian tới trước khi An Giang có trận play-off với Cần Thơ vào giữa tháng 8, không chỉ ngoại binh mà một số cầu thủ nội cũng sẽ không ra sân đến khi nào quyền lợi của họ được giải quyết. Bản thân các cầu thủ không phải người An Giang đang dao động và họ có thể cũng chủ động đình công, không ra sân như các đồng đội ngoại trước trận play-off. Thậm chí, họ còn tính sớm nhờ VFF và VPF can thiệp.

Theo một số thông tin, CLB An Giang tính toán sẽ dựa chủ yếu vào nguồn lực cầu thủ trong tỉnh trong trận đấu play-off với Cần Thơ theo kiểu “còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu”. Hiện đội bóng miền Tây có khoảng hơn chục cầu thủ gốc An Giang trong đội hình. Như vậy, họ sẽ gặp bất lợi lớn khi Cần Thơ có lực lượng mạnh nhất cùng liều doping trị giá hai tỷ đồng tiền thưởng nếu đội thăng hạngV-League.

Ngọc Hà