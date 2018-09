Ba năm sau khi vợ mất, Rio Ferdinand sắp cưới lần hai

Cựu trung vệ MU tiết lộ anh đang lên kế hoạch làm đám cưới với cô bạn gái Kate Wright.

Rio Ferdinand và Kate Wright trải qua một năm hẹn hò. Ảnh: Instagram.

"Chúng tôi đang thảo luận về đám cưới. Tuy nhiên, ngay bây giờ tôi chưa thể cho các bạn biết thời gian đám cưới diễn ra được", Rio Ferdinand tiết lộ với tờ Daily Star.

Cựu trung vệ MU và Kate Wright, 26 tuổi, quen nhau vào năm ngoái. Trước đó, Rio Ferdinand từng trải qua cuộc hôn nhân với chuyên viên thể dục Rebecca Ellison. Cặp đôi có với nhau ba đứa con Lorenz 11 tuổi Tate 9 tuổi và Tia 7 tuổi. Rebecca qua đời vào tháng 5/2015 vì ung thư vú.

Kate Wright từng là ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế ăn khách "The Only Way is Essex". Sau khi trở thành bạn gái của Ferdinand, Kate bỏ tham gia chương trình này và chuyển tới ở nhà của anh để giúp anh chăm sóc cho ba đứa con.

"Mối quan hệ của tôi với Kate giúp bọn trẻ được hưởng niềm vui khi có một người phụ nữ trong nhà. Đôi khi, bọn trẻ phớt lờ tôi để chơi cùng cô ấy. Tôi từng trải qua một giai đoạn rất trống trải, cô đơn, mà đàn ông thường không quen với điều này. Vì thế, khi trong nhà có một người phụ nữ, với sự dịu dàng, tôi nghĩ là điều rất tốt cho bọn trẻ", cựu danh thủ 39 tuổi chia sẻ thêm.

Ferdinand và người vợ đầu Rebecca Ellison. Ảnh: RF.

Kate Wright cho biết cả ba con riêng của Rio Ferdinand đều rất yêu quý cô. Bọn trẻ thậm chí còn đang giục cô và Ferdinand sinh cho chúng một đứa em.