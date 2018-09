Ba chị em cùng giành huy chương ở SEA Games

Đây là kỳ SEA Games thứ 5 của Ting Wen. Tại SEA Games 28, Ting Wen tham gia ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 50m bướm, 100m bướm, 200m bướm, 4x100m tự do tiếp sức, 4x200m tự do tiếp sức và 4x100m hỗn hợp tiếp sức. Ting Wen đang giữ kỷ lục SEA Games 100m tự do và 200m tự do.