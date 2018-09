Ba cầu thủ V-League buôn bán phát đạt

Anh Đức, Quang Hải, Đại Đồng có thêm nguồn thu nhập ngoài bóng đá nhờ đầu tư kinh doanh.

Tiền đạo Anh Đức được xem như là ông chủ thành đạt bậc nhất trong số các cầu thủ đang thi đấu tại V-League. Hồi tháng 2 vừa qua, chân sút Bình Dương vừa mở thêm một cửa hàng dụng cụ, thời trang thể thao tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Từ cửa hàng dụng cụ thể thao đầu tiên khai trương cách đây 7 năm, công ty Anh Đức Sport ngày càng phát triển, mở rộng quy mô.

Anh Đức rất thành công với sự nghiệp kinh doanh. Ảnh: FB.

Bên cạnh chuỗi cửa hàng đồ dùng thể thao, Anh Đức còn đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng và nông sản như tiêu, điều, café... Do bận thi đấu quanh năm, anh giao lại việc điều hành cho người thân của mình. Nhà hàng do vợ anh quản lý trong khi công ty nông sản do bố mẹ và chị quán xuyến.

Không những thành công trong làm ăn, Anh Đức còn giữ được phong độ tốt trên sân cỏ. Năm ngoái, chân sút 30 tuổi góp công không nhỏ giúp Bình Dương đoạt cú ba lịch sử (vô địch V-League, Cup quốc gia, Siêu Cup quốc gia). Tiền đạo này còn giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và Cầu thủ xuất sắc V-League 2015. Tuy vậy trong vài năm gần đây, anh liên tục lấy cớ bận việc gia đình để từ chối lên tuyển.

Nguyễn Đại Đồng (ngoài cùng bên phải) và bạn bè mở cửa hàng kinh doanh hải sản. Ảnh: FB.

Trung vệ Nguyễn Đại Đồng của Hà Nội T&T cũng đang gặt hái được những thành công nhất định trong công việc kinh doanh. Anh góp vốn cùng một số người bạn, trong đó có cựu cầu thủ Nguyễn Công Huy mở hàng hải sản ở Đống Đa, Hà Nội, được rất nhiều người ủng hộ. Trước đó, Đại Đồng còn mở khách sạn tại quê nhà Thanh Hóa. Hiện cả hai khách sạn Phương Nam và Đại Ngọc của anh ở quê vẫn làm ăn được dưới sự trợ giúp của gia đình.

Trong khi đó, hồi tháng 2 vừa qua, vợ chồng tiền đạo Nguyễn Quang Hải (Than Quảng Ninh) mở quán ăn hải sản tại quê nhà Nha Trang. Bên cạnh những món hải sản tươi ngon, nhà hàng của chân sút có biệt danh "Hải Gà" còn phục vụ món "đặc sản" gà chọi chính hiệu. Do Quang Hải thi đấu nha nhà, công việc kinh doanh chủ yếu do bà xã anh lo liệu. Nhà hàng nhỏ của vợ chồng anh được bạn bè, người thân, và đồng nghiệp thường xuyên ủng hộ.

Nhà hàng nhỏ của Quang Hải (trái) ở Nha Trang rất đông khách. Ảnh: FB.

Minh Khang