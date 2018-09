Ashley Cole vướng scandal với gái quán bar 

Ngôi sao Chelsea rắc rối với nhân viên quán bar ở Mỹ sau một buổi vui chơi cùng bạn bè.

Ashley Cole vừa bị lộ vụ rắc rối khi đến vui chơi ở một quán bar ở Mỹ. Ảnh: DS.

Vụ việc xảy ra từ hồi tháng 5 vừa qua khi Ashley Cole cùng Chelsea đến Mỹ thi đấu giao hữu với Man City nhưng video mới chỉ được công bố hôm qua. Theo đó trước trận đấu với Man City, Ashley Cole cùng một số đồng đội đến quan bar có tên Hair of the Dog bar ở St Louis, bang Missouri, Mỹ vui vẻ. Tan tiệc, nhóm của Cole bị một số nhân viên phục vụ phàn nàn vì "boa" ít tiền. Dù vậy, hậu vệ Chelsea và các bạn vẫn ra khỏi quan bar an toàn mà không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, khi nhóm của Cole đang đứng bên ngoài cửa quan bar đợi xe về khách sạn, một người phụ nữ, được cho là nhân viên quán bar, tiến tới chửi xối xả ngay trước mặt hậu vệ Chelsea.



"Khách hàng của tôi không bao giờ boa tiền một cách chết tiệt như anh", người phụ nữ nói thẳng vào mặt Cole. Sau đó người phụ nữ này quay sang nói với một người qua đường: "Họ thậm chí còn không biết boa như thế nào. Tôi hy vọng gã ngu ngốc này bị cướp, bị đánh và bị cưỡng hiếp trên đường về".

Cô gái nguyền rủa Ashley Cole bị cướp, đánh, hiếp khi trên đường về. Ảnh: TMZ.

Trước thái độ ghê gớm của người phục vụ, Ashley Cole và nhóm bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, phản ứng yếu ớt và nói với nhau rằng: "Không biết chuyện quái gì đã xảy ra mà cô ta nổi nóng dữ vậy".

>> Video nữ phục vụ to tiếng với Ashley Cole

Lan Chinh