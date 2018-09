Ashley Cole hẹn hò siêu mẫu nóng bỏng

Pascal Craymer - người đẹp từng đăng quang Hoa hậu vùng Southend-on-Sea - đang được cho là bạn gái mới của hậu vệ Chelsea.

Ashley Cole và Pascal Craymer được cho là đang tìm hiểu nhau được nửa tháng. Ảnh: PS.

Theo giới thạo tin Anh, Ashley Cole đang hẹn hò với siêu mẫu kiêm ngôi sao truyền hình Pascal Craymer. "Ashley và Pascal mới chỉ hẹn hò nhau được chừng hai tuần. Hai người chủ yếu gặp nhau ở nhà Ashley trong thời gian vừa qua nhưng bây giờ họ đã cảm thấy sẵn sàng để công khai mối quan hệ này. Họ sẽ sớm cùng nhau xuất hiện trước công chúng thôi", một người bạn của Pascal Craymer tiết lộ trên Heatworld.

Pascal Craymer vốn không phải là gương mặt xa lạ với người hâm mộ xứ sở sương mù khi từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Southend-on-sea năm 2010 và làm người mẫu đại diện cho các nhãn áo tắm danh tiếng như Vivarini, Nikki Beach hay Marbella.

Bên cạnh đó, Pascal Craymer còn được nhiều người biết đến qua mối tình ngắn ngủi với Mario Falcone - ngôi sao của chương trình "The Only Way Is Essex". Khi nghe tin bạn gái cũ hẹn hò với Ashley Cole, Falcone tỏ ra thích thú. Thông qua trang Twitter cá nhân, Falcone nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với Cheryl - vợ cũ của Ashley Cole.

"Nếu đây là sự thật thì tôi có cơ hội hẹn hò với Cheryl Cole rồi", Falcone viết trên trang cá nhân. "Vẫn chưa phản ứng gì từ Cheryl. Chắc điều điều này rất khó chấp nhận với cô ấy. Haha", ngôi sao truyền hình 25 tuổi tiếp tục trêu vợ cũ của Ashley Cole sau đó một lúc.

Pascal Craymer và bạn trai cũ Mario Falcone. Ảnh: Tiwitter.

Trước Pascal Craymer, Ashley Cole khiến báo giới Anh tốn không ít giấy mực với các cuộc tình cùng nhiều người đẹp bốc lửa như Anna Kelle hay Roxanne Jeffers trong thời gian vừa qua.

Lan Chinh