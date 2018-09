Áo màu mè của C. Ronaldo gây sốt ở Italy

CR7 gây ảnh hưởng lớn khi chuyển tới khoác áo Juventus, từ mạng xã hội tới lĩnh vực thời trang tại đất nước hình chiếc ủng.

Hình ảnh C. Ronaldo khoác vai bạn gái Georgina Rodriguez đi dạo ở Italy xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Chi. Áo sặc sỡ C. Ronaldo lập tức trở thành trào lưu ở đất nước châu Âu. "Cristiano tạo ra xu hướng mới trong lĩnh vực thời trang ở Italy", tờ AS bình luân.

Theo báo chí Italy, CR7 và bạn gái nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Italy. Hai người thay đổi phong cách ăn mặc, sắm nhiều quần áo tại kinh đô thời trang Milan. Áo nổi bật được C. Ronaldo mua khi anh tới Italy, mô tả là "cuốn hút đến từng centimet".

"C. Ronaldo không chỉ nổi tiếng khi mặc áo sọc đen trắng của Juventus. Giờ đây anh tạo sức ảnh hưởng lên cả lĩnh vực thời trang của Italy", một fan bình luận. Siêu sao Bồ Đào Nha mới ra sân trận đầu tiên ở Serie A. Cuối tuần này, "Bà đầm già" có trận đấu thứ hai tiếp Lazio trên sân nhà tại vòng hai.

Khi ký hợp đồng với Juventus, CR7 lập tức gây cơn sốt hâm mộ ở Italy cũng như toàn thế giới. Lượng khán giả đến sân đông hơn, quan tâm hơn đến đội bóng thành Torino, Serie A thông qua số lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng cao.