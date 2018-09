Ảnh vợ chồng Becks tình cảm hot nhất tuần

Không thi đấu do chấn thương, C. Ronaldo ăn diện bảnh bao ra sân vỗ về, an ui Messi sau khi Real giành chiến thắng 2-1 trước Barca ở trận chung kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha. Hành động này của C. Ronaldo nhận được nhiều lời ngợi khen của giới truyền thông cùng người hâm mộ.